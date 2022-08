El padre de Elon Musk donará su esperma para “mujeres de clase alta” en Colombia

El padre de Elon Musk va de polémica en polémica. Hace unas semanas, Errol Musk estuvo en medio de controversias luego de tener un hijo con su hijastra, Jana Bezuidenhout, ahora ha sorprendido a más de uno al confesar que no ha dejado de recibir solicitudes de mujeres de alta sociedad que quieren su esperma para “crear una nueva generación de Elons”.

Una empresa colombiana se habría contactado con el hombre de 76 años para que done su esperma, que contiene los mismos genes del fundador de Tesla, SpaceX y The Boring Company, según informó The Sun.

“¿Por qué recurrir a Elon cuando pueden recurrir a la persona real que creó a Elon?” , plantea la compañía. Según afirmó Errol Musk, ha accedido a colaborar porque “lo único para lo que estamos en la Tierra es para reproducirnos”.

La donación no sería a cambio de dinero, por el contrario, la empresa le ha propuesta una serie de contraprestaciones. “No me han ofrecido dinero, pero sí viajes en primera clase, alojamiento en hoteles de cinco estrellas y todas esas cosas”, dijo Musk.

La idea de tener más hijos no le desagrada a Errol Musk, quien en su momento señaló que “si pudiera tener más hijos, los tendría. No veo razón para no tenerlos. Si lo hubiese pensado entonces, Elon no existiría ”, precisó

Errol Musk tiene siete hijos, tres de ellos, Elon, Kimbal y Tosca, con su primera esposa, Maye Musk. Luego de ello se casó con Heide Bezuidenhout, con quien tuvo dos hijas. Heide tuvo una de su anterior matrimonio llamada Jana, a quien Errol crio desde que tenía 4 años. Más tarde tuvo dos hijos con ella.

Es sabido que Elon Musk no le guarda gran aprecio a su padre, a pesar de que Errol ha negado en múltiples oportunidades que ambos tengan una mala relación. Elon se distanció de su padre en 2017, cuando este tuvo un hijo con la hija de su exmujer, 42 años menor.

“A Elon esto no le pareció bien. Yo me tomo la vida como llega”, explicó en su momento Errol, luego de que su relación se rompió.