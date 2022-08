Mujer que dice ser inmune a los anticonceptivos está embarazada de su bebé número 13: “No habrá más”

Mientras hay parejas que planifican tener un descendiente o máximo dos, existen casos extremos de aquellos que deciden formar una familia numerosa, como sucede con Alexis Brett, una mujer de 42 años que tuvo 10 varones antes de la llegada de su niña. Años después, nació otro bebé, y ahora está de nuevo embarazada, de su hijo número 13 .

Su historia ya se ha vuelto viral debido a las declaraciones de ella, quien asegura ser inmune a todos los anticonceptivos. Alexis Brett y su esposo, David, de 47 años, contaron a The Mirror que en 2019 se sintieron aliviados cuando una ecografía reveló que tendrían por fin a una niña, a la cual bautizaron como Cameron.

Sin embargo, en plena pandemia, llegó también otro pequeño, llamado Orran. Actualmente, la mujer, ama de casa, y él, conductor de tren jubilado, van a sumar un nuevo miembro a la familia, y ya saben qué sexo tendrá: es otra niña. Esta vez, aseguran que “será su último bebé” .

“Tuve otro niño y debo tener otra niña el 13 de este mes. Si la familia era grande antes, no sé cómo calificarla ahora”, confía la madre.

“Nunca me molestó si era chico o chica, fue solo un shock con la primera, y también fue impactante esta vez. Cameron es la primera, no sé cómo llamaré a la nueva, lo decidiré en breve”, reveló la mujer, que pasó estos últimos 20 años embarazada.

Alexis Brett y su esposo David con su último bebé. Foto: The Mirror

“Después de Cameron, que pronto cumplirá 3 años, llegó el número 12. Nació 12 semanas antes de lo previsto, en mayo pasado, era prematuro. Por suerte, ahora para el bebé 13 todo es normal, estoy ansiosa por terminar el proceso, porque ya tengo 42 años”, añadió.

La pareja se mantiene ocupada con su equipo de niños, cuyas edades oscilan entre los 2 y los 17 años.

“No es fácil con tantos chicos corriendo, pero me gusta que todo esté limpio y ordenado. No soporto el desorden”, dijo Alexis. “Vamos al parque, a nadar, a la playa, ese tipo de cosas. Los mayores no siempre vienen con nosotros, porque son adolescentes. Solo tenemos seis que salen, podemos salir en un automóvil, más o menos”, agregó.

Alexis sostuvo que era “inmune” a los anticonceptivos. Foto: The Mirror

Su segundo hijo mayor, Harrison, de 16 años, puede conducir, lo cual es útil, porque Alexis no lo hace. “Él puede llevarme cuando tengo que ir”, comentó la madre. En cuanto al alojamiento, contó que su casa tiene cinco habitaciones con tres niños por habitación.

“Los mayores no están atrapados con los pequeños. Los pequeños se mantienen unidos, los adolescentes están bien juntos y los más jóvenes les dan espacio”, afirmó.

Alexis admite que será agradable tener otra chica cerca. Pero teniendo en cuenta que ha pasado más de ocho de los últimos 18 años embarazada, está convencida de que este será su último hijo.

