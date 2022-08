Activista renuncia a herencia de más de 4 millones de euros porque no quiere ser “tan rica”

Marlene Engelhorn pudo aceptar la herencia que le corresponde como sucesora de su abuela, enlistada según Forbes en el número 687 de personas más ricas del mundo, pero no lo hizo. Creyente de la justicia socioeconómica, la también estudiante de Lengua y Literatura lidera movimientos en los que se pregona la conciencia de clase y se exige una mayor distribución de la riqueza.

Su familia fundó la química BASF hace más de 150 años. Solo el 2021 la compañía tuvo ingresos por valor de más de 78.000 millones de euros. Ella es enfática. Ha dicho en varias entrevistas que no debería ser su decisión qué hacer con el dinero de su familia, por el cual no ha trabajado. Motivo de ello renunció al 90% de su herencia porque no quiere ser “tan rica”.

Deseos de justicia social

Lejos de huirle a su privilegio existente, Engelhorn es consciente de que por factores que la exceden ha tenido facilidades que a los demás les fueron imposibilitados. Ella piensa que nadie debería amasar cantidades abrumantes de dinero mientras haya una desigualdad tan latente en nuestra sociedad. “No se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada para recibir este legado. Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento y pura coincidencia”, argumentó en la BBC.

Activismo

Marlene fundó AG Steuersrechtigkeit, un movimiento que ha mutado por toda Europa bajo la nomenclatura de Taxmenow, y que consta en que herederos de grandes fortunas renuncien a ellas en favor de una mayor tasa impositiva para los ricos. “Como alguien que ha disfrutado de los beneficios de la riqueza toda mi vida, sé lo sesgada que está nuestra economía y no puedo seguir sentada y esperando que alguien, en algún lugar, haga algo”, explicó Engelhorn en el medio anteriormente referido.