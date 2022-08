¿Quién es el “general de hierro” que frustró la toma de Kiev a Rusia?

El general Valery Zaluzhny, desconocido para los ucranianos cuando fue nombrado comandante en jefe en 2021, ha emergido como un ícono de la resistencia contra la invasión rusa. En julio, cuando este hombre de contextura recia cumplió 49 años, los ucranianos se volcaron en las redes sociales para felicitarlo.

Los niños usan su nombre en sus juegos y la edición ucraniana de la revista Vogue incluyó un artículo sobre él, en el que lo calificó como “una figura legendaria”. “Gracias al comandante en jefe Zaluzhny, nuestra confianza ha regresado”, escribió en Facebook Volodimir Omelian, un exministro de Transportes.

Los ucranianos le atribuyen a Zaluzhny haber frustrado el plan inicial ruso de tomar Kiev rápidamente tras lanzar su ofensiva el 24 de febrero. La feroz resistencia de las fuerzas ucranianas bajo el mando del comandante obligó a Moscú a centrar sus ataques en el este y sur del país.

La revista Time lo incluyó este año en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo, junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Zaluzhny “ha emergido como la mente militar que su país necesitaba”, sostuvo el general estadounidense Mark Milley, jefe del Estado Mayor, citado en el perfil de Time, en el cual señaló que las acciones del general “pasarán a la historia”.

Nueva élite militar

Pese a que no ha dado entrevistas desde el inicio de la guerra, la prensa ucraniana se deshace en elogios para el que llaman el “general de hierro”. “Los planes rusos de un ‘Blitzkrieg’, un cambio de mando y en la orientación geopolítica de Ucrania, fracasaron”, escribió Zaluzhny en Facebook dos semanas después del inicio de la invasión.

“No importa lo difícil que sea, esta guerra ciertamente no será una vergüenza para nosotros”, escribió. Para el analista Anatoly Oktysiuk, del centro de estudios ucraniano Democracy House, Zaluzhny es “competente y no tiene la vieja mentalidad soviética”, típica del Estado Mayor ucraniano. “Es un patriota, no es corrupto y está bien entrenado, incluso en Occidente”, agregó.

Valery Zaluzhny nació el 8 de julio de 1973 en una base militar soviética en Novograd-Volynsky, en el noroeste de Ucrania. Cuando los separatistas prorrusos comenzaron a tomar territorio en el este de Ucrania en 2014, dirigió las operaciones militares de respuesta. Tras ser nombrado jefe del comando militar norte en 2019, fue promovido a comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas en julio de 2021 por Volodímir Zelenski.

¿Celos políticos?

El general priorizó las reformas en el Ejército para alcanzar los estándares de la alianza militar de la OTAN, a la que Ucrania quiere unirse pese a la oposición de Rusia. Unos meses después de su nombramiento, advirtió sobre “la amenaza de una agresión mayor de Moscú, en una de las pocas entrevistas que ha concedido.

“Tenemos que prepararnos para eso”, sostuvo Zaluzhny, padre de dos hijas, una de las cuales también es militar.

Como parte de una generación joven de oficiales con experiencia de combate contra los separatistas, exhortó al comando militar ucraniano a “usar todos los medios” para “preservar la vida y la salud” de los soldados. Según algunos medios, su popularidad provocó celos en el entorno de Zelenski, pese a que Zaluzhny no ha dado indicios de tener ambiciones políticas y sus pronunciamientos públicos son mínimos.

“No hay ningún malentendido entre el mando del Ejército y yo”, aseguró el mandatario.