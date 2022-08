Los trillizos separados al nacer para un experimento, cuya verdad será revelada en el 2065

David Kellman, Robert “Bobby” Shafran y Eddy Galland, tres jóvenes de 19 años, pasaron su infancia ignorando que eran trillizos: solo sabían que habían sido adoptados después de nacer el 12 de julio de 1961, en Nueva York.

Tampoco estaban enterados de que habían sido parte de un cruel experimento para investigar la influencia de los genes en el desarrollo humano . Hasta que en 1980 el destino los puso uno frente a otro y la verdad salió a la luz: eran trillizos y habían sido separados al nacer.

Robert Shafran fue a su primer día de clases en la universidad, cuando sus compañeros lo confundieron con otro estudiante llamado Eddy Galland. Totalmente intrigado, el joven decidió contactar y conocer a esta persona.

“Sus ojos eran mis ojos y mis ojos eran los suyos. Era verdad”, describió Bobby a la BBC. “El mundo desapareció y quedamos solo Eddy y yo”, añadió.

Tras una larga charla, ambos descubrieron que la agencia de adopción que los había entregado a sus familias era la misma. No había dudas: eran hermanos gemelos.

PUEDES VER: La noche vuelve a Alaska después de 83 días de luz ininterrumpida

El tercero

El reencuentro de los hermanos gemelos fue motivo para que se hiciera una nota en el diario Newsday, donde publicaron, además, una foto de ambos. La noticia fue replicada en otros medios más hasta que llegó a manos de un tercer joven llamado David Kellman.

“Había una foto de dos personas que se parecían a mí”, explicó David sobre el momento en el que vio la imagen por primera vez. Ese día faltó a la universidad y fue a la casa de su madre adoptiva, quien le contó que él había nacido en el mismo hospital y que era la misma agencia de adopción, sumado a que tenía la misma fecha de nacimiento.

“Era imposible”, recordó David más tarde a El País.

Varios diarios de la época se interesaron en la historia de Bobby y Eddy, lo que permitió encontrar al tercer hermano. Foto: newspapers.com

PUEDES VER: Estados Unidos declara una emergencia sanitaria nacional por la viruela del mono

Cuando los tres jóvenes se juntaron y se vieron por primera vez, “todo era nuevo, todo era celebración. Por primera vez nadábamos juntos en el océano o nos subíamos a una montaña rusa” , agregó David.

La fama que recibieron les hizo llegar a varios programas de televisión, e incluso participaron en una película en la que actuaba Madonna. En 1980, los tres decidieron mudarse a Nueva York y abrieron el restaurante Triplets en Manhattan.

En 1980, los 3 decidieron mudarse a Nueva York y abrieron el restaurante ‘Triplets’ en Manhattan. Foto: latimes.com

El experimento

Fue en ese momento que los trillizos se enfrascaron en una ardua investigación para descubrir por qué habían sido separados. Lo que descubrieron les dejó una sensación amarga que después dejaría huella en su futuro.

Ellos habían formado parte de un cruel experimento social tramado secretamente. Louise Wise, una agencia de adopciones que ya no existe, asignó una familia distinta a cada recién nacido, para llevar a cabo un estudio desarrollado por el Child Development Center, organismo que más tarde se fusionó con Jewish Board, una agencia de servicio social.

Peter Neubauer, el psicoanalista que se encontraba a cargo de Child Development Center, llevó adelante el estudio con el objetivo de investigar cómo influye la genética y la crianza en el desarrollo de las personas cuando crecen en ambientes socioeconómicos distintos .

Con ese punto de partida, los psicólogos dieron en adopción a David a una familia de clase trabajadora, a Eddy lo colocaron en un hogar de clase media, mientras que Bobby fue a una familia de clase media alta.

David, Bobby y Eddy fueron separados al nacer. Foto: Twitter @iiistrangers

Con el paso de los años, Neubauer realizó un exhaustivo seguimiento de los trillizos, aunque nunca les reveló a sus familias la verdad detrás de su proyecto. Cada cierto periodo de tiempo, un grupo de científicos visitaba a los niños y les hacían pruebas de inteligencia y personalidad.

“Cada vez que venían, me observaban, me hacían preguntas y me filmaban”, recordó David.

PUEDES VER: China dispara misiles de precisión y sacude el estrecho de Taiwán en medio de tensiones

Cuando los hermanos se enteraron del experimento, calificaron a Neubauer como “cruel” y lo compararon con los nazis, reporta la BBC. “Me siguieron cuando era bebé, cuando era niño, y un día le dije a mi madre que no me gustaba que esas personas fueran a hacerme preguntas”, señaló Shafran.

“No sé por qué decidieron hacer esto, no puedo verlo como algo humano. No puedes jugar con las vidas humanas. Teníamos que estar juntos y nos separaron por motivos científicos”, añadió.

El psicoanalista Peter Neubauer llevó a cabo el experimento. Foto: 9now.nine.com.au

PUEDES VER: China inicia las mayores maniobras militares de su historia alrededor de Taiwán tras visita de Pelosi

Un triste final

Pese a la buena relación que los trillizos habían cultivado, de a poco empezó la crisis. Trabajar juntos en el restaurante se volvió insostenible porque empezaron a tener una visión distinta del negocio y Bobby decidió alejarse.

Eddy y David sintieron que Bobby los abandonaba, y este último decía que ellos lo expulsaban. Todo esto afectó a Eddy, quien debió ser internado para recuperar su salud emocional.

Sin embargo, ni bien salió del instituto, Eddy fue a su casa, tomó un arma y se suicidó .

“Cien veces me pregunté por qué Eddy y yo no. Ojalá hubiera sido yo”, aseguró Bobby, quien estaba en libertad condicional después de declararse culpable de los cargos relacionados con el asesinato de una mujer en un robo en 1978.

Por su parte, David también había pasado tiempo en hospitales de salud mental. “Fue absolutamente ansiedad por separación. Aquellos que nos estaban estudiando vieron que estaba ocurriendo un problema”, contó David a New York Post.

Bobby (izquierda) y David. Foto: nypost.com

El documental

“Tres desconocidos idénticos” es un documental dirigido por el director Tim Wardle. Allí menciona que el experimento fue transmitido en secreto para asegurar el éxito de los objetivos.

También revela que Neubauer, antes de morir en 2008, dejó los resultados del estudio en los archivos de la Universidad de Yale, bajo la prohibición de que no fueran leídos hasta el año 2065. Para entonces, resulta improbable que algunos de los trillizos esté todavía vivo.

Número de ayuda

Si estás atravesando por un momento difícil, sientes que nada tiene sentido o no le encuentran salida a la situación por la que atraviesan, llama gratis en Perú al 0800-4-1212 (La voz amiga), 105 (PNP), 116 (Bomberos), o habla con alguien de confianza. Si estás en otro país, ingresa aquí: https://www.telefonodelaesperanza.org/.