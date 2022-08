OMS: Los casos semanales de COVID-19 bajan 9%, pero número de muertes sigue estable

Los nuevos casos semanales de COVID-19 en el mundo han bajado 9%, con un total de 6,5 millones de casos adicionales reportados y un total de 574 millones de personas que han dado positivo a una prueba de diagnóstico, indicó este miércoles la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esa última cifra no considera un número indeterminado de infecciones que han pasado inadvertidas o que afectaron a personas que por distintos motivos —incluida la falta de acceso— no se han hecho un test a pesar de sospechar que padecían la enfermedad, lo que hace que no entren en las estadísticas oficiales.

En su informe epidemiológico semanal, la OMS indicó este miércoles que las muertes por COVID-19 se mantienen estables y representaron 14.000 en la última semana.

La pandemia del coronavirus ha provocado hasta el momento el deceso de 6,3 millones de personas en el mundo, según las notificaciones recibidas por la organización con sede en Ginebra.

Por países, Japón ha sido por segunda semana consecutiva el país con más casos reportados en los últimos siete días (1,38 millones, un 42% más), por delante de Estados Unidos (923.366 casos) y Corea (564.437 casos).

Las disminuciones más significativas en cuanto a infecciones ocurrieron en Alemania e Italia.