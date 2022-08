Para celebrar un mes de vivir en la provincia indonesia de Bali, Bree Robertson, una joven de Nueva Zelanda, decidió reservarse una “escapada romántica” en un pueblo del este. Pero, cuando llegó descubrió que la villa estaba totalmente abandonada.

“Cuando reservas un Airbnb en Bali y es un edificio abandonado” , escribió Robertson en un video. Ella publica contenido de viajes en su cuenta de TikTok que lleva el nombre de Aventura atípica. “Completamente cubierto de maleza. Nadie en casa. Ventanas rotas”, describió el edificio.

“El lugar costaba $ 80... y tenía muy buenas críticas”, explicó en los comentarios del clip sobre su decisión de alquilar la propiedad abandonada para ella y su pareja. “Airbnb también dijo que el anfitrión tenía un tiempo de respuesta de una hora, así que asumí que todavía estaba abierto”.

Incluso hubo críticas positivas del espacio tanto en Airbnb como en otros sitios web, aunque de 2019. Sin embargo, después de un viaje de dos horas bajo la lluvia hasta el alojamiento, se dieron cuenta de que la vivienda estaba desierta y se estaba desmoronando.

“Nos sacudimos y estaba muy abandonado”, mencionó Robertson al sitio web Stuff. La joven informó la propiedad al equipo de soporte de Airbnb, que le prometió un reembolso. “Fue súper engañoso, esa era una de las cosas en las que confiaba que me tranquilizó mucho, pensé, ‘han estado respondiendo a otras personas, tal vez solo están ocupados’”, dijo a Stuff.

“Nos decepcionó enterarnos de esta experiencia y brindamos nuestro apoyo al huésped en ese momento, incluido un reembolso completo”, manifestó un portavoz de Airbnb a The Post. “Mantenemos a los anfitriones con altos estándares y la lista ya no está en la plataforma. En el raro caso de que algo no sea como se esperaba a la llegada para una estadía, nuestro equipo de soporte comunitario está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para ayudar”.