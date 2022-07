Mexicana fue quemada viva delante de su hijo por presunta disputa familiar

Margarita Ceceña, una joven mexicana de 30 años, fue rociada con gasolina y después quemada ante la mirada de su madre e hijo de 11 años, el pasado 1 de julio. Los presuntos asesinos serían miembros de su propia familia, de acuerdo con el primer reporte de las autoridades locales.

La mujer fue trasladada a un centro de salud donde estuvo luchando por su vida durante 24 días. El domingo 24 de julio, falleció a causa de las graves heridas que tenía. Tuvo tres infartos y una infección que terminó ocasionándole la muerte.

Ceceña tenía tres hijos y vivía en Cuautla, en el estado de Morelos (México). Se dedicaba a administrar una tienda de abarrotes que le pertenecía a ella. El asesinato se habría producido por una disputa con algunos de sus familiares. Según las autoridades, se trataba de una pelea por la propiedad en la que vivía.

Pedido de ayuda de parte de la familia de Margarita cuando se hallaba hospitalizada. Foto: @eldatomx/Twitter

El año pasado, Margarita se mudó de Ecatepec a Morelos. La casa a la que llegó era de un primo que trabaja en Estados Unidos y le ofreció su vivienda. De acuerdo con el periódico El Universal de México, los parientes del dueño no estaban conformes con su estadía. Antes de que llegara, solían arrendar o usar el lugar.

“Tenían problemas por una casa que un familiar en común dejó a cargo, primero de aquellas personas, para que le dieran mantenimiento, pero estas personas la empezaron a rentar y el dueño se enteró y se las quitó para que Margarita la ocupara. Ese es el coraje que le tenían a mi sobrina”, narró una tía de la víctima.

Tras meses de amenazas, el primero de julio llegó un grupo de hombres a la tienda de la mujer y la intimidó frente a su hijo. La discusión subió de tono y uno de los familiares atacó a Ceceña con combustible.

El caso ha causado indignación en México, donde, nada más en el 2021, se presentaron más de 3.000 feminicidios, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Ante la conmoción pública, la Fiscalía General de Morelos declaró que el asesinato será tratado como un feminicidio. La nueva comisión encargada de la investigación es la Fiscalía Especializada contra Feminicidios del Estado.

“Es importante que se sepa quién haya tenido la responsabilidad y haya hecho una omisión. Este instituto va a vigilar que llegue hasta las últimas consecuencias. Lo primero que queremos es dialogar con los familiares de las víctimas para trazar una ruta de investigación”, señaló Claudia Areli Rivera, directora del Instituto de la Mujer de Morelos.

Colectivos feministas han insistido a las autoridades para que el crimen no quede impune. La familia de Margarita Ceceña dijo que los investigadores no se han comunicado con ellos para informarles del caso y temen que los asesinos no sean capturados.