María José Cristerna, de 46 años de edad, ha captado la mirada de todo aquel que la ve pasar por las calles. Esto ocurre debido a que ha modificado su cuerpo con innumerables tatuajes y piercings, lo cual la ha llevado a ser bautizada como la ‘mujer vampiro’.

Cristerna, nacida en Guadalajara, México, es madre de familia, abogada, fanática del mundo fitness y tatuadora profesional. Además, en la actualidad, ostenta el título de ser la mujer con más modificaciones corporales del mundo, ya que tiene el 96% de su cuerpo tatuado, según el Libro Guinness de los récords, el cual la registró con dicho título en el año 2012.

“La primera perforación fue una que me hice en la nariz cuando tenía como 12 años. Luego vino un tatuaje a los 14, el logo de una banda de black metal. Era raro, era algo diferente para nuestra cultura y más en ese tiempo”, contó Cristerna a los medios locales.

Sin embargo, ella empezó a realizarse alteraciones con más fluidez fue después de separarse de una expareja que la agredió cuando estaba por cumplir la mayoría de edad. “Después de los 18 es cuando me empecé a hacerme más cosas, yo trabajaba dentro del ámbito del tatuaje y la perforación, pero ha sido paulatino, para mí ha llevado varios años”, relató.

María José, tiene cuatro hijos y es abogada en México. Además, viene de una familia extremadamente religiosa. Foto: Instagram/MaryJoseCristernaMujerVampiro.

Cristerna no se somete a alguna modificación sin sentido alguno, ya que para ella cada perforación y tatuaje tiene un significado. “Para mí es algo muy importante porque normalmente son cosas que traigo internas y es mi forma de sacar lo interior al exterior. Es una emoción y un compromiso traer algo que para mí simboliza; por lo mismo me lo pienso mucho, no soy de las personas que se están tatuando todos los días”, comentó.

La artífice emplea la cita anterior para aconsejar a aquellos que están interesados en implantarse algo en su cuerpo. “Si no estás muy seguro de lo que quieres, va a llegar un momento donde algo que era tan bonito ya no va a ir contigo. Hay que pensarlo. Hay que saber con quién vamos también, porque he conocido casos de chicas que sufren asaltos”, aseveró.

“María José Cristerna tiene un total de 49 modificaciones corporales, incluida una cobertura significativa de tatuajes, una variedad de implantes transdérmicos en la frente, el pecho y los brazos, y múltiples perforaciones en sus cejas, labios, nariz, lengua, lóbulos de las orejas, ombligo y pezones”, anotó en ese entonces la organización del Guinness World Records.

Asimismo, la mujer busca que los tatuadores sean profesionales en todo sentido: “Que tengan un lugar establecido, que no esté haciendo tatuajes y perforaciones en la calle, que tengan ética y no tatúen a menores”. Y que sean corresponsables, porque “no es un hobby, es una carrera, es plasmar algo que no se borra con agua y jabón. Un tatuaje conlleva mucha responsabilidad, es tenerlo para siempre”.

Finalmente, la ‘mujer vampiro’, con respecto a las críticas que ha recibido por su figura, dice que “se me resbalan, no les doy importancia, porque soy una persona como cualquier otra”.