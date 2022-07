Cría de tortuga marina defeca “puro plástico” durante 6 días tras ser rescatada

La lucha contra la contaminación marina por desechos plásticos es un gran reto para los defensores del medioambiente. Además, los desperdicios de este material ponen en peligro el equilibrio ecosistémico y la vida de miles de especies que habitan en los océanos.

Este es el caso de una cría de tortuga verde rescatada en una playa de Sidney, en Australia. Esta ingirió tantas cantidades de plástico que le tomó seis días excretar todo el material, de acuerdo al hospital de fauna salvaje del Zoo de Taronga.

Según el centro veterinario, cuando encontraron la tortuga tumbada de espaldas cerca de una playa, le faltaba una aleta trasera y tenía una herida en la otra, así como un agujero en el caparazón. Pese a su condición física, parecía estar en buen estado y podía nada sin dificultades.

No obstante, mientras estaba bajo observación, los cuidadores se percataron de que sus heces no eran habituales. “Comenzó a defecar plástico durante seis días. No salían heces, sino puro plástico”, explicó Sarah Male, enfermera veterinaria del zoológico.

“Fuimos muy afortunados por que no le causara una obstrucción (intestinal)”, añadió.

El pequeño animal ha mejorado su estado de salud desde que empezó a recibir atención médica y se espera que permanezca bajo los cuidados del centro cerca de un año, antes de ser regresado al mar.

La especialista indicó que el establecimiento trata a docenas de tortugas marinas todos los años, principalmente por casos asociados con la ingesta de plásticos, así como por lesiones provocadas por contaminantes y equipos de pesca.