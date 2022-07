Presidente de Costa Rica cancela sus actividades tras padecer un virus “que no es covid”

Este viernes 29 de julio, a través de cuenta de Twitter, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció que padece de un virus que “no es covid”, pero que lo ha obligado a cancelar todas sus actividades y quedarse en casa por recomendación médica.

“Tengo un virus (no es covid) que me está afectando los sistemas respiratorios y digestivos. El médico me ordeno quedarme en casa para recuperarme y no contagiar a nadie. Dios mediante, el lunes vuelvo a la oficina. Gracias a quienes envían buenos deseos”, posteó el mandatario en sus redes sociales.

Tweet de Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica. Foto: Rodrigo Chaves/Twitter

La noticia fue revelada mientras en la nación centroamericana, y en el resto del mundo, se registra un alza de casos de COVID-19 debido a la variante ómicron y a la aparición de centaurus. El auge de contagios motivó al gobernante a descartar una posible infección, hecho que fue respaldado por la Casa Presidencial que, a través de sus redes sociales, reveló que Chaves había dado negativo a la prueba PCR.

Asimismo, el ente informó que el jefe de Estado de Costa Rica cumplirá sus funciones por teletrabajo hasta que pueda reincorporarse a sus labores, el próximo lunes 1 de agosto.

El pasado miércoles 27 de julio, la Organización Panamericana de la Salud anunció que, en varios países de la región, se había registrado un aumento de nuevas infecciones de coronavirus. Entre las naciones afectadas están Costa Rica, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Perú, Cuba y algunas islas del Caribe. No obstante, el ente internacional resaltó que la mayoría de contagiados pasan los síntomas en casa, dejando los hospitales libres para los casos más vulnerables.

Con información de EFE