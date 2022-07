Joe Biden planea volver a postularse a la presidencia de EE. UU. en 2024

Este viernes 29 de julio, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, informó que el actual mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, planea presentarse a las elecciones del año 2024, comicios a los que también podría postular su anterior adversario Donald Trump.

“El presidente tiene la intención de postularse en el 2024. Estamos muy lejos de esto. No puedo entrar en detalles de cualquier encuesta electoral”, comentó la vocera durante una conferencia de prensa.

Al contrario de sus intenciones, una encuesta realizada por Decision Desk HQ reveló que el 60% de los estadounidenses consultados no desea que el actual gobernante, que hace poco dio negativo en la prueba PCR de la COVID-19, se postule a la reelección. Asimismo, 30% de los simpatizantes del Partido Demócrata mostraron su rechazo a una posible candidatura de Biden para 2024.

El anuncio de una posible reelección acontece a tan solo un día de que la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de Estados Unidos comunicara que el producto interno bruto (PIB) del país se contrajo un 0,2%, un claro indicador de recesión.

No obstante, pese a los datos, el mandatario remarcó que el país norteamericano no atraviesa una crisis económica. “Tenemos un mercado laboral récord y un desempleo récord del 3,6%. Hemos creado nueve millones de nuevos empleos hasta ahora desde que me convertí en presidente. Los negocios están invirtiendo. No suena como una recesión para mí”, declaró Biden.

Por otro lado, el antiguo rival de Joe Biden durante las elecciones de 2020, el republicano Donald Trump, dejó la puerta abierta para presentarse en un futuro comicio. “Tal vez lo tengamos que hacer de nuevo”, dijo.