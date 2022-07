Asesinan de un balazo a joven que le habría dado ‘me gusta’ a foto de una mujer en Facebook

Un hecho de violencia registrado en Argentina tiene conmocionado no solo a los habitantes de Merlo, sino también al mundo, debido a las razones del homicidio. Un joven de 21 años fue asesinado de un balazo tras darle ‘me gusta’ a la foto de una mujer en Facebook.

Tras el impacto, la víctima identificada como Elian Chaldú fue trasladada al Hospital Municipal Eva Perón, pero llegó al nosocomio sin signos vitales, por lo que declararon su muerte.

PUEDES VER: Difunden por primera vez la imagen del conductor suicida que voló la Embajada de Israel en Argentina

Por su parte, el homicida, quien se encontraba prófugo desde el último lunes 25, fue detenido el miércoles 27 de julio en la intersección de las calles Balbastro y Mámorl, en el barrio El Pericón, en Merlo. Patricio Nicolás García tiene 21 años y lo conocen como ‘Papino’.

Según explicó la familia de la víctima, el crimen se produjo porque Elian le puso ‘me gusta’ al posteo de una chica que es del entorno del acusado. Al parecer, por esa razón, la semana pasada Papino lo habría asesinado de un balazo frente a su casa.

“Yo no lo conozco (al acusado) y nunca lo vi. Lo único que sé es que mi hermano le puso un ‘me gusta’ a la publicación y ahí empezó todo”, contó al canal Telefé la hermana de la víctima.

Patricio Nicolás García tiene 21 años y lo conocen como “Papino”. Foto: Perfil.com

PUEDES VER: Buscan a músico argentino que desapareció hace 5 días en Arequipa

Presunto asesino fue capturado

‘Papino’ fue detenido por la Policía cuando se encontraba a bordo de una moto. Al notar la presencia de los efectivos, el acusado comenzó a dispararles, pero ellos respondieron al ataque hiriéndolo en la pierna y este terminó cayendo de su vehículo, momento que fue aprovechado por los oficiales para arrestarlo.

Al acusado se le incautó un arma calibre 22 con la numeración suprimida. Ahora, el arma deberá pasar por peritaje para determinar si es la misma utilizada en el crimen de Elian.

“Con el corazón hecho pedazos, mi amor, te digo vuela bebé de mami, ya no te voy a volver a ver más hijito, no te voy a volver a abrazar... Mi vida, mi corazón, mi hijo querido, no sé cómo expresar el dolor que siento”, escribió su madre en redes sociales.