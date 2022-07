Abandonó a su perro dentro de un taxi, pero dejó una lista de recomendaciones para cuidarlo

El miércoles 27 de julio, un taxista que recorría la localidad de La Campiña en Bogotá recogió a un pasajero cerca del barrio Suba Compartir. En el trayecto, el hombre le mencionó que no tenía dinero en efectivo para poder pagar, por lo que le solicitó al conductor hacer una parada cerca de un cajero.

Mientras esperaba el retorno del pasajero de unos 40 años aproximadamente, sintió que algo se movió en los asientos posteriores del vehículo. Fue entonces que inspeccionó y encontró una caja con un bulto dentro, cuando sacó la tapa observó a un perrito adulto.

“Lo espere casi una hora. Estaba haciendo calor y me percaté que algo se estaba moviendo en la parte de atrás del taxi. Para sorpresa mía, era un perrito, viejito. Lo sacó de la caja en donde venía y me doy cuenta de que también dejaron una carta con recomendaciones para cuidarlo”, indicó Dagoberto Rojas Buitrago, el taxista.

La carta que el hombre había dejado enumeraba una lista de instrucciones como las horas en las que se debe sacar al perro a hacer sus necesidades. También, “las porciones de comida, aunque no específica la clase de alimento que se le debe dar. Ahorita me encuentro en el veterinario esperando las recomendaciones que me puedan dar”, señalo el conductor.

PUEDES VER: Madres de familia protestan contra docente por las fotos que publica en redes, pero desestiman acusación

¿Qué pasó con el can?

El taxista explicó que ayudó a la mascota e incluso las instrucciones que le dejó el hombre le funcionaron. “A las 5 de la mañana lo saco; está bien educado. Voy a seguir llevándolo a la veterinaria, además porque huele feo, lo voy a bañar”, aseguró.

Asimismo, dijo que si el dueño del animal no aparece, él y su familia planean adoptarlo. “Debemos ser más responsables con nuestras animalitos. Por ahora no sé el nombre del perro, por eso invito a los ciudadanos para que me ayuden a encontrar uno”, sentenció.