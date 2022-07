A dos horas de las costas de Colombia, en el archipiélago de San Bernardo, se encuentra Santa Cruz del Islote, una pequeña isla artificial que alberga alrededor de 500 habitantes. Con poco más de 10.000 metros cuadrados de extensión, es considerada como la isla más poblada del mundo.

El origen de esta comunidad se remonta a 1870. Según cuenta la leyenda, los pescadores de las islas vecinas solían pasar las noches en Santa Cruz. Al percatarse que en esa zona no había mosquitos, decidieron alojarse permanentemente dicho lugar.

Los habitantes de Santa Cruz del Islote se transportan en lanchas para ir de un lugar a otro. Foto: BBC

¿Cómo viven los habitantes de Santa Cruz del Islote?

A diferencia de las otras islas del archipiélago, Santa Cruz del Islote está completamente urbanizada. Cuenta con una escuela, dos tiendas, un restaurante, más de 90 viviendas, un acuario y cuatro calles principales.

Como no hay motos o carros en la isla, los botes y las lanchas son el principal medio de transporte de los habitantes. Por otro lado, el turismo es considerado su mayor fuente de ingresos. Los visitantes pagan alrededor de US$ 1,8 por nadar con las tortugas y los tiburones en los acuarios y US$ 1 dólar por visitar la isla.

En Santa Cruz del Islote las casas están fabricadas principalmente de madera. Foto: Yorokobu

Los problemas que deben enfrentar los isleños de Santa Cruz del Islote

Aunque se destaca a la isla por no tener crímenes ni violencia y ser un lugar único, las carencias estructurales representan una lucha diaria para cada uno de los habitantes.

En invierno, deben recolectar el agua de la lluvia para almacenarlos en una cisterna comunitaria o en galones de plástico y, en verano, se ven obligados a pedir ayuda a la armada nacional de Cartagena para que los proporcione de agua potable . Sin embargo, la respuesta no siempre es inmediata, ya que el barco puede tardar hasta tres semanas en llegar a la isla.

Otro de los grandes problemas es el costo de la energía. Cada hogar debe de pagar, en promedio, US$ 30 mensuales, un precio elevado comparado con los ingresos que reciben los habitantes.