Madres de familia protestan contra profesora por las fotos que sube a redes, pero desestiman acusación

Varias madres de familia de un kínder en México colocaron una queja en contra de la maestra de sus hijos, llamada Arely, alegando que en sus redes sociales ‘muestra mucho’, lo cual no les parece adecuado porque educa a menores. El caso ha llamado la atención en redes sociales y se ha vuelto viral.

Por otro lado, la docente de 25 años de edad se ha defendido argumentando que se encuentra disfrutando de sus vacaciones y que simplemente comparte sus fotografías porque se trata de su vida personal, y que su cuenta es privada.

Todo inició debido a que supuestamente una mamá encontró a su marido ‘estalkeando’ las imágenes de la red social de la maestra, por lo que no dudó en presentar una queja ante la directiva del centro de estudios.

Entonces el padre de familia descubierto reconoció que halló el Facebook de Arely, aunque dijo que tardó porque como apellido tenía un apelativo. No obstante, solo se puede apreciar su foto de perfil y portada si uno no forma parte de su lista de amigos.

La joven maestra dijo que, "jamás les he dado mi Facebook a mis estudiantes, pues tienen cinco años y ni siquiera deben tener red social". Foto: Twitter/@HtTrejo

“También recalco que jamás me he vestido de manera que puedan considerar indebida frente a mis alumnos: nunca traigo falda ni short. Siempre uso pantalón y blusa, todo cubierto con mi delantal. Y por supuesto que jamás les he dado mi Facebook a mis estudiantes, pues tienen cinco años y ni siquiera deben tener red social”, expresó en su defensa la profesora.

Pero la mujer, no conforme con la decisión de la Dirección, incitó a otras apoderadas a iniciar una recolección de firmas con el objetivo de destituirla de dicha institución.

Finalmente, por fortuna para la joven, las autoridades educativas constataron que la cuenta de la profesora es privada y está al margen de su trabajo escolar, y además no detectaron ninguna foto de ella sin nada de ropa, solo unas cuantas en un vestido entallado.