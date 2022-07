Cortadora de césped provoca incendio que consume más de una docena de casas

Por lo menos 14 viviendas quedaron totalmente devastadas este lunes 25 de julio a causa de un incendio que, presuntamente, fue generado por una cortadora de césped, en la localidad de Texas, Estados Unidos, informaron los medios locales.

Las autoridades del país creen que el siniestro se originó cuando las cuadrillas que cortaban el césped hicieron contacto con un objeto de metal, lo que habría provocado chispas, las cuales quemaron el pasto, comentó el administrador del poblado de Balch Springs a la prensa local.

En el video se puede observar cómo el fuego se ha extendido velozmente sobre el campo y ha afectado a varias casas a la vez. Además, se ven a lo lejos las voraces llamas y el humo que van saliendo de las viviendas, las cuales terminaron totalmente arrasadas.

Video: Twitter/@TelemundoNews

Por otro lado, los pobladores del área afectada fueron evacuados, y otros apenas tuvieron minutos para salir de sus moradas. Estos dejaron atrás todas sus pertenencias. “Perdí todo, simplemente todo”, expresó Miguel Quiñónez al periódico local The Dallas Morning News.

“Es simplemente triste. Realmente no me importan las cosas, toda la ropa y esas cosas”, dijo otro afectado al Dallas Morning News. “Estoy pensando en las cosas que no puedo recuperar, las fotos de mis hermanos y hermanas, y todo eso”, agregó.

Finalmente, la comunidad de Balch Springs ha fijado un cobijo temporal en su centro de recreación para aquellos que buscan refugio como resultado del incidente. Asimismo, La Cruz Roja Americana está trabajando con la ciudad para apoyar a las familias desplazadas.