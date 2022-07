Trump insiste en ‘triunfo’ de 2020 y no descarta ser candidato presidencial

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump volvió este martes a Washington por primera vez desde que abandonó el poder en 2021 y, además de reivindicarse ganador de las últimas elecciones presidenciales, dejó la puerta abierta a la posibilidad de volver a presentarse.

“Me presenté una primera vez y gané. Después, me presenté una segunda vez y me fue mucho mejor. Tuve muchos millones más de votos. Tal vez lo tengamos que hacer de nuevo”, dijo ante el centro de pensamiento conservador America First Policy Institute.

Su discurso coincide con un momento en que nuevas revelaciones del comité que investiga el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio, mientras se certificaba la victoria electoral del demócrata Joe Biden, han probado que Trump no quiso frenar a tiempo la protesta —en la que hubo cinco muertos— ni tampoco desacreditar a los infractores.

Los integrantes de ese comité “son los mismos que decían que era un agente de Rusia”, criticó Trump, cuya campaña para las elecciones de 2016 fue investigada por el FBI debido a sus vínculos con Rusia.

Sin declarar abiertamente su intención de intentar optar de nuevo a la Casa Blanca, el exmandatario republicano se negó a quedarse en un segundo plano.

“Si renuncio a mis creencias, si acepto quedarme en silencio y en casa, sería fácil. La persecución a Donald Trump cesaría de inmediato, pero no lo puedo hacer porque amo nuestro país y a la gente de nuestro país”, sostuvo.

El exdirigente insistió en que se ‘sacrifica’ por Estados Unidos: “Hacerlo es un honor, porque, si no lo hago, nuestra nación está condenada a ser otra Venezuela u otra Unión Soviética. Estamos encaminados a eso”, afirmó.

Trump no ha reconocido aún su derrota en los comicios de 2020, al alegar sin pruebas que hubo fraude electoral, algo que fue desestimado por varios tribunales de EE. UU., incluido el Tribunal Supremo.