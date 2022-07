“Es horrible”: hombres experimentan el bochorno que sienten las mujeres en la menopausia

Con el objetivo de acabar con el estigma que existe alrededor de la menopausia, época de la vida de una mujer en la cual deja de menstruar (entre los 40 y 50 años), la sociedad Over The Bloody Moon, de Reino Unido, ha creado un chaleco innovador para los hombres.

El chaleco está diseñado para que los hombres experimenten algunos de los síntomas que sufren las mujeres cuando afrontan esta etapa fisiológica. La prenda produce un gran calor en la espalda, frente y cuello, que desata gran sofoco al momento de ponérselo .

PUEDES VER: Congelan los ovarios de su bebé con cáncer para que tenga la opción de ser madre algún día

Esta prenda se hizo con la finalidad de crear conciencia y para que los hombres sean más empáticos con las mujeres en este periodo de la vida.

Existen 2 modelos: una versión para el trabajo que simula los síntomas que se presentan durante una jornada laboral de 8 horas y el de la noche que se usa al dormir para vivenciar los sudores nocturnos y la falta de sueño que experimentan las mujeres.

Varios hombres no han soportado el uso de este chaleco, hasta el punto de quitársela. Foto: Twitter @overthebloodymoon

Según la sociedad Over The Bloody Moon, varios hombres han tenido la oportunidad de usar el chaleco en su jornada laboral y no lo han podido soportar.

“No tenía idea de cuán molesta e incómoda puede ser la menopausia. Este es solo un aspecto de ella, pero como me han explicado, hay muchos otros que pueden ocurrir al mismo tiempo. Es horrible. Si los hombres tuvieran esto, estarían quejándose demasiado todo el tiempo”, expresó el parlamentario James Sunderland quien fue un voluntario.