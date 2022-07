Por primera vez en décadas, Birmania ejecuta a 4 presos activistas por la democracia

La junta militar de Birmania ejecutó a cuatro presos, dentro de los que se encontraba un antiguo diputado del partido de la exdirigente Aung San Suu Kyi y a un famoso opositor, siendo la primera aplicación de la pena de muerte en el país en tres décadas, informó la prensa estatal el lunes 25 de julio.

La junta militar ha sentenciado a muerte a decenas de activistas antigolpistas tras tomar el poder el año pasado, pero Birmania no había practicado una ejecución en décadas. Los cuatro hombres fueron condenados a muerte y ejecutados por encabezar “actos de terror brutales e inhumanos”, reportó el diario estatal Global New Light of Myanmar.

El periódico dijo que las ejecuciones se hicieron según “el procedimiento de la prisión”, sin detallar cuándo ni cómo se llevaron a cabo.

Tras la noticia, el partido prodemocracia NLD de la derrocada líder Aung San Suu Kyu se dijo “devastado”. Uno de los cuatro ejecutados, Phyo Zeya Thaw, de 41 años, era un exlegislador de sus filas.

El hombre fue detenido en noviembre y sentenciado a muerte en enero por violar la ley antiterrorismo. Pionero del hip hop en Birmania, cuyas letras criticaban al ejército, obtuvo un escaño como diputado en las elecciones de 2015, durante la transición del gobierno militar al civil. La junta le acusaba de haber orquestado varios atentados contra el régimen, incluido un ataque a un tren en el que murieron cinco policías el pasado agosto en Rangún.

Otro de los ejecutados es Kyaw Min Yu, de 53 años, conocido como “Jimmy”. Fue un prominente activista por la democracia y recibió la misma sentencia del tribunal militar tras ser detenido en octubre y condenado en enero. Era un escritor y opositor conocido por su papel en el levantamiento estudiantil de 1988 contra la junta militar de la época.