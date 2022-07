Por lo general, el hipo supone una molestia que pasa rápidamente y no genera ningún tipo de preocupación, pero un hombre en Estados Unidos lo padeció hasta unos meses antes de su muerte, que lo llevó, incluso, a estar en el libro de los Guinness World Records.

Charles Osborne nació en la localidad de Anthon, en el estado de Iowa, en 1893, y registra la marca en el mundo por ser la persona que pasó la mayor cantidad de tiempo con hipo ininterrumpido, lo que lo incluyó en el libro Guinness de récords mundiales.

¿Qué le paso a Charles Osborne?

Osborne fue granjero y, en 1982, ofreció una entrevista a la revista People, en la que narró qué fue lo que ocurrió y cuál fue la causa del ataque.

Todo comenzó un día en que Osborne “estaba colgando un cerdo de 350 libras para sacrificarlo” , señaló. “Lo recogí y luego me caí. No sentí nada, pero el médico dijo, más tarde, que me rompí un vaso sanguíneo del tamaño de un alfiler en el cerebro”, explicó.

El hombre sufrió una afección en una parte del tronco cerebral “que inhibe la respuesta del hipo”, de acuerdo con el especialista que lo trató, el doctor Terence Anthoney.

Tras el desafortunado suceso y, a pesar de los constantes esfuerzos de los médicos por curarlo, en un punto se convenció de que debía vivir así y llevar su rutina de manera normal; después de ello, se casó dos veces y tuvo ocho hijos.

Según la misma revista, el sujeto solo tenía este ataque cuando permanecía despierto; en cambio, mientras se encontraba dormido, este se desvanecía.

El récord mundial

La web de Guinness World Records lo reconoce así: Charles Osborne (EE. UU., 1894-1991) comenzó a tener hipo en 1922, cuando intentaba pesar un cerdo antes de sacrificarlo, y continuó hasta una mañana de febrero de 1990, ante de morir.

Ali Seifi, neurocirujano del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en San Antonio e inventor de un dispositivo que alivia el hipo, teoriza que el individuo también pudo sufrir una lesión menor en las costillas durante su accidente.

“Las costillas inferiores están unidas al diafragma, un músculo entre el pecho y el vientre que se contrae para crear hipo. Un diafragma dañado puede haber sido responsable del hipo interminable”, señala.

Otra de las posibles razones pudo ser un derrame cerebral. El hipo prolongado, que suele aparecer por sorpresa, es uno de los síntomas de bloqueo del flujo que desangra a una parte del cerebro, según explica la neuróloga Diana Greene-Chandos en Prevention.

Osborne murió, finalmente, por causa de las úlceras con las que llevaba media vida conviviendo; el hipo, sin embargo, lo dejó unos meses antes de morir, pero el récord sigue intacto.