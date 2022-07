México denuncia a empresa china por la apropiación indebida de una prenda con diseños mayas

El Estado de México ha reclamado a la empresa china Shein por mercantilizar un producto que diseñaron artesanas mayas, comunicó la Secretaría de Cultura, el pasado miércoles 20 de julio. La secretaria de esta entidad, Alejandra Frausto, ha enviado una carta a la firma asiática en la que critica la “apropiación cultural”.

Es así que, Alejandra Frausto “envió una carta de extrañamiento a la empresa de moda Shein, en la cual pide se explique públicamente con qué fundamentos se comercializa y privatiza una propiedad colectiva”, señaló la institución.

De la misma manera, la entidad mexicana también indicó que la compañía asiática usó “elementos culturales cuyo origen está plenamente documentado, y cómo su utilización retribuye beneficios a las comunidades creadoras”.

“Estos diseños se han transmitido de generación en generación, por lo que son producto de una creatividad colectiva que corresponde al pueblo maya”, corrobora el texto.

Es por ello que la marca artesanal YucaChulas acusó el plagio a través de redes sociales, en la que publicó una prenda con un “top ribete en abanico con estampado floral”, salvo por el diseño del cuello, mangas y el remate de los arcos finales, corresponde a una que esta empresa mexicana confeccionó en el 2017.

Las blusas o huipiles cortos, como este, se realizan en diversas sociedades mayas de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ello como parte de la identidad de este pueblo mayense y como una alternativa económica para su sustento cotidiano. “ No solo representan parte del entorno y la naturaleza, sino que forman parte de su cosmovisión al estar relacionados con la alegría por la vida, son reflejo de sus emociones y sentimientos, por ello forman parte de su identidad como pueblo y cultura maya ”, agrega el texto.

De igual forma, el informe expone que este tipo de acciones afecta el trabajo artesanal, frente a uno realizado de manera masiva e industrial. “Afectando la economía de las y los portadores y creadores originarios, en este caso, ubicados en las comunidades mayas”, emite la postal.

Finalmente, tras la polémica, un representante de Shein, la cual tiene presencia en 150 países, manifestó que “respeta a los diseñadores, los artesanos y la propiedad intelectual. No es nuestra intención infringir la propiedad intelectual válida de nadie y no es nuestro modelo de negocio hacerlo. Los proveedores de Shein están obligados a certificar que sus productos no infringen la propiedad intelectual de terceros. Si eso sucede, la empresa actúa de forma inmediata”, explicó al periódico español El País. Por lo que, en este caso, han decidido retirar la prenda de su catálogo en línea.