Indignación por brutal ataque a una perrita: un sujeto le amputó las patas delanteras

En Colombia, un hecho de maltrato animal ha indignado a toda una localidad por la brutalidad con la que un sujeto atacó a una mascota. Un sujeto le cercenó las patas delanteras a una perrita que descansaba fuera de su casa, en la vereda Jerusalén de Florencia, Caquetá.

La dueña del can denunció que el hombre lo atacó pese a que el animal no lo había agredido y solo se había acercado a él. Además, indicó que Kira, el nombre con el que la reconocen, es un animal de casa, pero ese día salió y no se percataron de ello.

“La perrita no es de la calle. Ella se mantiene encerrada, pero ayer se me salió. Cuando ya sentí fue que el señor dijo que había cogido a la perra, pues ya fuimos a verla y sí le había cogido dos patitas”, mencionó la propietaria de la mascota, Edna Bernal.

Ella informó también que su perrita perdió una de las extremidades dañadas y otra pude salvarse debido a la intervención de los cuidados veterinarios, gastos que asumieron los propios dueños y no el agresor.

La animalista Heidi Cerquera se acercó hasta el lugar de los hechos y corroboró el estado de Kira. “Al enterarnos de este caso, inmediatamente tomamos contacto con las autoridades y la familia, logrando que al sector llegara el CTI de la Fiscalía. También se dieron los primeros auxilios a la perrita”, recalcó.

Kira se encuentra recuperándose satisfactoriamente con los cuidados y mimos de su familia, mientras avanza el proceso judicial contra el maltratador de animales y responsable de su agresión.

“Nosotros queremos que no quede en la impunidad, queremos justicia. Lo que le pasó a Kira, no quiero que le pase a ningún otro animal, porque es demasiado duro”, sentenció Bernal.

¿Cómo denunciar maltrato animal?

Bajo la Ley 30407, la Policía Nacional del Perú creó el Departamento de Protección y Bienestar Animal, que tiene como finalidad recaudar las denuncias sobre maltrato o crueldad animal. Para poder realizar este trámite debes seguir los siguientes pasos:

Obtener pruebas del hecho que se denuncia e identificar al agresor.

Tener la dirección del lugar donde ocurre el maltrato.

Acudir a una comisaría del distrito o la propia municipalidad.

Además, existe una línea gratuita del Ministerio Público que te derivará a un asesor para que registre tu denuncia: 0800-00-25.