“¿Dónde está Boris Johnson? ¡Lo odiamos!”: el “incómodo” encuentro de Liz Truss con unos niños

El encuentro entre la ministra de Asuntos Exteriores y actual candidata al cargo de primer ministro del Reino Unido, Liz Truss, y un grupo de niños británicos con el que se reunió esta semana en el marco de su campaña no salió como lo había planeado, ya que en un video viral se aprecia una escena bastante curiosa.

El equipo con el que se reunió este 21 de julio es la organización benéfica para niños Little Miracles en Peterborough. Los menores no se mostraron reservados a la hora de expresar sus pensamientos y pusieron en un momento incómodo a la política conservadora, que, evidentemente, no se esperaba tanta franqueza.

“Esto es muy incómodo”, dijo un niño sentado al lado de Liz Truss cuando todos se reunieron en una mesa para empezar la conversación.

“¿Dónde está Boris Johnson?”, preguntó otra chica, mientras que una voz gritaba: “¡Lo odiamos!”. La respuesta de la funcionaria, que afirmó que el primer ministro sigue en su residencia oficial del 10 de Downing Street, parece que dejó sorprendido a uno de los niños, quien preguntó: “¿Aún no lo han echado? ¿Cuándo lo echarán?”.

PUEDES VER: El extraño y perturbador arte de fotografiar a los muertos

“Hágame un favor, cuando se convierta en primera ministra, expúlselo”, indicó otro. “Tendrá que irse en ese punto, es verdad”, respondió Truss con cautela.