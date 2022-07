Hombre con viruela del mono comparte síntomas “aterradores” porque teme morir

Harun Tulunay, un hombre de 35 años de Londres (Inglaterra), estuvo hospitalizado durante semanas y compartió sus “aterradores” síntomas de viruela del mono que le hicieron pensar que iba a morir. Estuvo aislado en una habitación de hospital en lo que fue un período de incertidumbre para él.

El hombre comentó que su síntoma inicial fue fiebre, por lo que pensó que era COVID-19, lo que lo impulsó a hacerse una prueba. Sin embargo, el resultado resultó negativo y su fiebre subió a 39.7 C.

Le dijo a MyLondon, un medio local: “Cuando mi fiebre y mi dolor no habían cambiado durante toda una semana, mis amigos se preocuparon mucho y solicité ayuda al 111. Llamé cinco o seis veces cuando mi fiebre era alta y les dije los síntomas que estaba experimentando”.

“En ese momento, mi fiebre era tan alta que me estaba desmayando y no podía moverme. Me hacían las mismas preguntas una y otra vez, las respuestas siempre eran las mismas. Me decían ‘si empeoras llámanos’ y cada vez empeoraba al día siguiente y cuando los llamaba la respuesta era la misma. Mi diagnóstico se retrasó mucho por esto, pero no los culpo”, continuó.

Cuando finalmente le hicieron la prueba de Monkeypox (Viruela del mono), salió positivo, pero manifestaron que no habían visto un caso como el suyo antes y que sus síntomas no eran los que tenían otras personas.

Harun solo quería saber qué le pasaba y qué medidas podía tomar, ya que no quería morir de fiebre alta. “Estaba esperando los resultados y comencé a preocuparme por mi fiebre. Estoy completamente solo en el Reino Unido, no tengo a nadie conmigo”, contó.

“No podía tragar mi saliva, beber o comer y le lloré a una enfermera por teléfono diciendo que estoy solo, incluso el 999 no me escucha, ¿dónde puedo obtener ayuda?. Ella estaba molesta al escuchar lo molesto que estaba y arregló que fuera al Royal London Hospital el viernes 24 de junio, así fue como comenzó mi viaje. Tuve la peor experiencia en las últimas semanas, fue peor que COVID y lo he tenido dos veces”, expresó.

“Quiero compartir mi historia para educar a la gente y normalizar la conversación sobre la viruela del mono. Mi caso es realmente raro, la persona que me transmitió esto lo tenía muy leve, tenía algunos síntomas, pero no estaba tan enfermo como yo. El malestar era tan grande y aterrador que estaba llorando pensando que iba a dejar una cicatriz, da miedo despertarse en la noche solo temblando y estar en una habitación aislada sin saber si los medicamentos que te están dando funcionarán o cuándo tu malestar desaparecerá”, finalizó.