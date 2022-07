Zelenski acusó a Rusia de incumplir promesas mientras Moscú niega estar detrás de ataque en Odesa

El presidente ucraniano Volodimir Zelenksi acusó a Rusia de violar rutinariamente los acuerdos después de que las fuerzas de Moscú bombardearan el puerto de Odesa, punto clave para un consenso de exportación de granos firmado en Estambul, junto a la ONU y Turquía, el pasado viernes 22 de julio.

“Esto prueba que no importa lo que Rusia diga y prometa, siempre encuentra la forma para no implementarlo. Geopolíticamente, con armas, de manera sangrienta o no. Siempre encuentra alguna manera”, dijo el mandatario durante una reunión con legisladores estadounidenses, según un comunicado de la presidencia.

En tanto, Rusia aseguró a Turquía que no está implicada en el ataque al puerto ucraniano de Odesa, afirmó el ministro de Defensa turco, Hulusi Akar. “Los rusos nos dijeron que no tenían absolutamente nada que ver con el ataque y que estaban estudiando la cuestión muy de cerca”, reveló el funcionario, cuando Moscú todavía no había reaccionado oficialmente al hecho, suscitado este sábado 23 de julio.

Asimismo, Akar dijo que Turquía estaba “preocupada” por las huelgas en el puerto de Odesa, que se produjeron un día después de que Kiev y Moscú firmaran un acuerdo en Estambul para reanudar las exportaciones de cereales ucranianos.

“Seguiremos asumiendo nuestras responsabilidades en el acuerdo que alcanzamos”, añadió Akar. El pacto debería permitir la exportación de entre 20 y 25 millones de toneladas de grano bloqueadas en Ucrania por el conflicto en el país.