Video muestra cómo una rata furiosa ataca brutalmente a paloma en Nueva York

Un video publicado en las redes sociales muestra a una rata atacando de forma salvaje a una paloma el pasado lunes 18 de julio en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. El ave, que era la víctima, con la intención de defenderse, solo atina a mover sus alas mientras el roedor hostil la arrastraba por una acera.

El roedor corrió, con el ave herida en su boca, debajo de un automóvil. La escena dejó a los observadores conmocionados preguntándose sobre el destino de la paloma . “Se lo llevó debajo del vehículo para acabar con él”, dijo una testigo.

Jessie Salinas le dijo a The Post que no estaba preocupado de que la rata cambiara de rumbo y lo atacara. Foro: jessie.salinas/Instagram

Otro observador señaló que la riña marcó el “enfrentamiento clásico de la ciudad de Nueva York”, una batalla entre dos criaturas icónicas que habitan en la ciudad.

Las imágenes fueron compartidas recién el miércoles 20 en la página de Instagram “Qué es Nueva York”, que tiene más de 1,3 millones de seguidores. “Solo es cuestión de tiempo antes de que seamos los siguientes”, decía un comentario que obtuvo más de 1.000 likes.

“Oooooh, mascotas de Nueva York que luchan por ser el centro de atención. ¿Quién necesita Discovery Channel cuando estás caminando por las calles de Nueva York?”, señala un internauta. “Pero deberían haber sabido que están en el mismo equipo”, dice otro usuario de Instagram al hacer referencia a la frase que dice “las palomas son las ratas del aire”.

Las imágenes virales que muestran la mentalidad de matar o ser asesinado de Nueva York rivalizan con el contenido de los programas sobre la naturaleza que se ve en la cuenta, insistieron algunos. “Maldita sea, creo que estoy traumatizado”, insistió otro espectador.

Jessie Salinas, un joven artista de 25 años y originario de Idaho, habló con The Post y les dijo que no le preocupaba que la rata cambiara de rumbo y lo atacara. “Quedé impresionado y me sorprendió que mi teléfono estuviera grabando antes de que me diera cuenta. Supongo que está en nuestro ADN hoy en día”, señaló al medio.

Salinas, de Brooklyn, notó en las redes cómo algunas personas cuestionaron por qué no salvó a la paloma, una sugerencia que considera “divertida”. “No me gustaría meterme con esa rata”, declaró.