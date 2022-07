El caso de la ‘Niñera asesina’: la joven de 19 años que fue condenada por sacudir a un bebé hasta matarlo

El caso de Louise Woodward fue noticia mundial en 1997, cuando a sus 19 años fue declarada culpable del asesinato de un bebé de 8 meses mientras trabajaba como niñero en Newton, Massachusetts (Estados Unidos). Matthew falleció trágicamente de lesiones cerebrales que los fiscales asociaron con el síndrome del “bebé sacudido”. Woodward dijo en ese momento (y hasta ahora) que era inocente.

En ese entonces, Woodward había dejado Inglaterra rumbo a Estados Unidos y comenzó a trabajar para Sunil y Deborah Eappen en 1996. La pareja de médicos le presentaron una lista de expectativas para garantizar el bienestar de su bebé en enero de 1997, cuatro días antes de que Matthew dejara de respirar estando bajo su cuidado.

El bebé tenía el cráneo fracturado, una muñeca rota y una hemorragia interna. Aunque fue colocado en una máquina de soporte vital en el Boston Children’s Hospital, su cuerpo no resistió las lesiones y falleció seis después de ser ingresado.

Woodward fue arrestada y acusada de agresión, pero tras la muerte de Matthew, el cargo cambió a uno de asesinato en primer grado. Todo esto fue rechazado rotundamente por sus abogados, quienes lucharon contra la opinión pública, que asumía la culpabilidad de la joven por su “frialdad” y aparente expresión “sin remordimientos”.

Ella admitió haber jugado de manera un poco brusca con él días atrás, pero negó haberlo tirado sobre una pila de ropa, como se decía.

La defensa de Woodward y el neurocirujano Joseph Medsen argumentaron que la muerte del menor podía haber ocurrido por una lesión en la cabeza sufrida dos semanas antes de su fallecimiento. Pero nada de esto importó, porque, en octubre de 1997, la joven fue declarada culpable y sentenciada a cumplir una condena mínima de 15 años.

No obstante, la sentencia provocó una ola de empatía por la joven en Reino Unido, y sus miles de simpatizantes comenzaron a participar en colectas para ayudarla a ella y a sus padres, quienes habían viajado a Estados Unidos para apoyar a su hija.

El juez Hiller Zobel anuló el veredicto tan solo 10 días después de ser emitido, y en su lugar dictaminó que la joven era culpable de homicidio involuntario, cargo por el cual solo tendría que permanecer en prisión 278 días, tiempo que ya llevaba encerrada desde su detención.

“Viendo la evidencia en términos generales, como se me permite hacer, creo que las circunstancias en las que actuó el acusado se caracterizaron por confusión, inexperiencia, frustración, inmadurez y algo de ira, pero no malicia ”, dijo Zobel.

Su vida posterior a la sentencia:

Woodward se presentó en el programa “Panorama” de la BBC, donde habló con Martin Bashir sobre su situación, revelando que esperaba poder recuperarse emocionalmente de lo sucedido, ir a la universidad y vivir una vida normal.

“Me gustaría hacer lo que haría cualquier otra persona de 20 años. Me gustaría conseguir un trabajo de medio tiempo y simplemente hacer cosas normales”, dijo la joven. También describió su condena por homicidio involuntario como “una condena que no merezco”, y dijo que tenía la esperanza de que “ con el tiempo la verdad saldrá a la luz ”.

Woodward estudió derecho en la London South Bank University, comenzó a trabajar en una firma dos años después con el bufete de abogados Ainley North Halliwell, en Oldham Greater Manchester, pero lo abandonó al año siguiente para convertirse en profesora de baile latino y de salón.

Poco antes de que naciera su primera hija, le dijo a The Daily Mail: “Sé que hay algunas personas esperando que tenga un bebé para poder decir cosas desagradables. Me molesta, pero eso no me va a impedir seguir con mi vida. Soy inocente. No he hecho nada malo. Tengo derecho a disfrutar. No voy a disculparme por ser feliz”.

Poco después de anunciar su embarazó, la tía de Matthew, Mary Wong, dijo que ella tenía derecho a tener un hijo, pero sugirió que tome clases para aprender a ser una madre responsable. “Por el bien de su familia, espero que sus habilidades de crianza hayan recorrido un largo camino”, señaló.

Patrick Barnes, radiólogo pediátrico de la Universidad de Stanford y testigo en el juicio, dijo que en ese momento (2011) no daría el mismo testimonio que dio en el pasado, ya que la tecnología moderna les permite ahora leer de manera distinta las resonancias, reconociendo que podría haber otras condiciones médicas que podrían haber afectado el cerebro del bebé.

La vida actual de la ‘Niñera asesina’

Louise Woodward fue fotografiada 25 años después de que su condena fuera anulada. La ahora mujer de 43 años vestía un abrigo y calzado deportivo mientras llevaba sus compras al automóvil, en Shropshire.

Así luce Louise Woodward 25 años después de que se anulara su condena. Foto: composición LR/Splash News

Woodward ahora da clases de baile y vive su vida normal, integrada como cualquier otra persona en su comunidad. Un vecino declaró que “solo es otra madre para nosotros”.

Ahora es progenitoria de su propia hija pequeña y es conocida como Louise Elkes después de tomar el apellido de su esposo.