El parque temático de Plaza Sésamo se ha convertido en el centro de la más reciente polémica por un caso de racismo en Estados Unidos, luego de que una persona enfundada en un traje de Rosita fuera acusada de evitar el contacto con dos menores afroamericanas, a pesar de haber saludado sin ningún problema a otras personas de la multitud.

Jodi llevó a sus dos hijas al parque de diversiones el último domingo 17 de julio para pasar el día. Una de las actividades de las que formaron parte fue el desfile de carrozas en el que participaron todos los personajes de la popular serie infantil. Fue aquí cuando ocurrió el incidente.

En el video compartido en redes sociales, podemos ver cómo el monstruo de color turquesa saluda a los espectadores y choca su mano con otros niños pequeños; sin embargo, cuando las hijas de Jodi extienden sus manos hacia ella, la mascota les hace un gesto negativo y se marcha.

La madre se mostró furiosa en su cuenta personal de Instagram, en la que compartió una publicación diciendo: “Estábamos saliendo de ‘Sesame Place’ y los niños querían detenerse para ver a los personajes. ¡Esta repugnante persona les dijo a nuestros hijos que no, y luego procedió a abrazar a la niña blanca que estaba a nuestro lado! Luego, cuando fui a quejarme, me miraron como si estuviera loca. ¡Le pregunté a la señora quién era el personaje y le pedí ver a un supervisor, pero me dijo que no!”

“¡Nunca más volveré a poner un pie en Sesame Place! Y por favor siéntanse libres de reportar esto. Es más, devuélvanme mi dinero. Estaba tan enojada que detuve el video, me puse furiosa cuando les dijo descaradamente que no”, agregó.

Desde entonces, Sesame Place emitió una disculpa: “Nuestra marca, nuestro parque y nuestros empleados, defienden la inclusión y la igualdad en todas sus formas. De eso se trata Sesame Place, y no toleramos ningún comportamiento que vaya en contra de ese compromiso”.