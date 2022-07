Hombre abandona a su esposa tras dar a luz a su quinto par de gemelos

En Uganda, África, un padre desamparó a su esposa e hijos al mudarse de su hogar tras enterarse que su pareja dio a luz a su quinto par de gemelos. Dijo que la situación era anormal.

Gloria Nalongo, la ahora madre de 10 hijos, contó su caso al medio local NTV Mwasuze Mutya: “Cuando quedé embarazada de gemelos al tercer día, el hombre dijo que esto era demasiado para él y me dijo que me fuera a casa”.

Nolongo comentó que algunos de sus hijos mayores ya se fueron de casa y no sabe nada de su paradero. Asimismo, expresó: “No me arrepiento de haber dado a luz a todos estos niños. Sé que a su padre no le gustan y no puedo dejarlos en su casa”.

“A pesar de los desafíos, nunca abandonaré a mis hijos. Sé que Dios proveerá. Entregué mis cosas al Señor”, añadió la fémina.

Finalmente, durante el confinamiento, Nalongo no pudo mantener unida a su familia mientras pagaba el alquiler, por lo que desgraciadamente tendría que mudarse por obligación a un nuevo hogar, ya que el propietario le dijo que no la quiere a ella ni a los suyos.