Felice Herrig: exestrella de la UFC gana miles de dólares en OnlyFans por vender fotos de sus pies

La luchadora Felice Herring, mejor conocida como ‘Lil Bulldog’, inició un nuevo negocio hace algunas semanas al convertirse en creadora de contenidos en la plataforma de OnlyFans. La peleadora contó que los ingresos que recibe por la venta de fotografías exclusivas le han permitido tener un calendario de peleas mucho más flexible.

“Ha hecho una gran diferencia, especialmente porque, después de mi primera cirugía de rodilla, no diría que estaba arruinada, pero no tenía ingresos”, dijo recientemente la deportista de 37 años a TMZ. “La gente no se da cuenta, estás atrapada en un contrato del que no puedes salir, pero no te pagan solo por estar en él”, mencionó en referencia al tiempo que estuvo sin pelear luego de su intervención quirúrgica, cuando aún se encontraba en la UFC.

“Siempre he tenido personas que están obsesionadas con mis pies... Compré una casa justo antes de la cirugía de rodilla y luego, revisando mi dinero, pensé: ‘Supongo que a la gente realmente le encantan mis pies, tal vez debería iniciar un OnlyFans’”, agregó.

Además de vender fotografías de sus pies desnudos, comercializa sus calcetines usados por 150 dólares el par.

En otro momento de la entrevista, Herrig habló de su decisión de firmar con BKFC (boxeo a puño limpio) tras retirarse de las MMA (artes marciales mixtas) en junio: “Puedo volver a hacer lo que amo. Y, de hecho, el boxeo siempre ha sido mi prioridad número uno”.

Herring forma parte del Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), promoción de boxeo estadounidense con los nudillos desnudos. Foto: BKFC

Herring anunció su retiro en junio último tras perder ante Karolina Kowalkiewicz en el evento UFC Vegas 56.

“Ha sido un honor estar en el UFC durante ocho años y pelear durante 20″, aseveró Herrig en su entrevista posterior a la pelea. “Lo más importante para mí es que tuve dos cirugías y realmente no quería irme así. Tenía muchas ganas de demostrarme a mí misma que puedo superar dos intervenciones en la rodilla, volver y seguir peleando al más alto nivel”, añadió.

Felice Herrig golpea a Karolina Kowalkiewicz durante el evento UFC Fight Night en Las Vegas, el 4 de junio de 2022. Foto: Zuffa LLC

“Ahora, es hora de cerrar este capítulo de mi vida, lo cual es realmente triste, porque me he comprometido en los últimos 20 años. Pero es hora de pasar a otra cosa”, concluyó.