Mujer mata a su hijo de 2 años para evitar que su exesposo se quede con la custodia

Una mujer fue condenada el último viernes a cadena perpetua con una pena mínima de 18 años por asesinar a su hijo de 2 años el día en que su exesposo le pidió al tribunal de familia la custodia compartida en Reino Unido.

Carol Hodgson, de 40 años, habría asfixiado a su pequeño el pasado 2 de febrero en su casa, en la localidad de Guisborough. Luego de cometer el crimen, ella intentó quitarse la vida con un cuchillo de cocina, reporta nypost.com.

La mujer fue encontrada por su madre con dos heridas en el cuello y al borde de un paro cardíaco. A su costado yacía el cadáver de su hijo. “Solo déjenme morir”, le pidió al cuerpo de paramédicos. Estos la trasladaron a un hospital y sobrevivió.

Antes de ser declarado muerto, al pequeño le hicieron reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 40 minutos, pero fue en vano.

“No quieres ver esto. ¡Solo llama a la policía! Me fui. Lo siento mucho. Te amo”, decía una de las notas que dejó la mujer a su madre. Según las autoridades, otra de las cartas contaba que “llevando a su hijo con ella” era la única manera de protegerlo.

Una de las notas que dejó la mujer a su madre antes de intentar quitarse la vida. Foto: captura npost.com

Asesinato premeditado

Carol Hodgson se declaró culpable de la muerte de su hijo ante el Tribunal de la Corona de Teesside. Aunque ella nunca reveló a la Policía cómo mató a su hijo, los expertos forenses calificaron el deceso como incierto y suponen que fue asfixiado con una bolsa de aspiradora.

Por su parte, el fiscal Alistair MacDonald mencionó que las cartas dejadas por la mujer indicaban que había sido un asesinato premeditado y no por “el calor del momento”.

También contó que el padre, identificado como Stefan Green, no tenía permitido ver a su hijo desde principios de 2020, cuando la pareja se separó y Hodgson se mudó sin darle su nueva dirección.

“No es una coincidencia que ella haya llevado a cabo el asesinato la misma mañana en que el tribunal de familia debía celebrar una audiencia sobre la custodia”, sostuvo.

Stefan Green no tenía permitido ver a su hijo desde principios de 2020 por decisión de su expareja. Foto: news

PUEDES VER: Juez dicta que deben dejar morir a niño de 12 años en estado de coma por daño cerebral irreparable

“Él era todo mi mundo”

Durante el juicio, el exesposo de Hodgson hizo una conmovedora declaración ante los jueces. “Él era todo mi mundo. Solía llamarlo mi pequeña estrella. Extraño escucharlo reír y tenerlo en mis brazos. La naturaleza impactante de la pérdida ha empeorado todo. Ahora sufro de estrés y terrores nocturnos. No pude trabajar y estuve enfermo desde que sucedió todo (…). Algunos días me encuentro pensando que tal vez sería más fácil si ya no estuviera aquí. Nunca pude ver sus primeros pasos ni escuchar sus primeras palabras. Todo eso me lo robaron”.

Antes de dar su sentencia, el juez Paul Watson describió el crimen como “horroroso y verdaderamente horrible”. “No hay duda de que fue un asesinato premeditado. Deliberadamente, mataste a Daniel y luego intentaste suicidarte. Debiste de haber puesto la bolsa sobre su cabeza hasta estar segura de que estuviera muerto”, finalizó.