H&M encubrió y silenció 3 casos de acoso sexual en Barcelona

H&M silenció tres casos de acoso sexual mediante una cláusula de confidencialidad, en la cual las denunciantes estaban prohibidas de comentar sobre la violencia de género que habrían sufrido en instalaciones de la tienda por parte de un trabajador de una sucursal de España.

La denunciante contó a El País que un colaborador de una de las tiendas de Barcelona le pidió que la acompañara a un lugar privado para hablar. Cuando ella fue, él le pidió que se metiera al baño con ella, a lo que la joven se negó. Él quiso besarla, pero no logró hacerlo. Acto seguido pateó una papelera. Ella se fue. “No se lo cuentes a nadie”, le pidió él.

En ese momento no le pareció nada grave, pero luego se enteró de que otras dos compañeras habían sido acosadas por el mismo empleado y de parecidas formas.

“En el momento en que (supe que) había más chicas y no lo denunciaban, porque llevaban más tiempo y no querían problemas con la empresa, pensé que no se tenía por qué normalizar esa situación”, dijo. Y a la vuelta de año nuevo, lo denunció ante la empresa.

Las tres trabajadoras decidieron denunciar a la empresa y lo primero que les exigió H&M fue que firmaran un documento de confidencialidad prohibiéndoles compartir lo ocurrido con su “entorno familiar o laboral”. Cuando dos de ellas lo firmaron, la empresa montó una investigación al margen del protocolo y los controles legales.

Este acuerdo de confidencialidad, al que El País tuvo acceso, es un documento sin cobertura legal española, secreto y que trata a las firmantes como potenciales delincuentes en caso de compartir los hechos con alguien que no sea la “Dirección de la Empresa”. “El documento afirma expresamente que compartir cualquier información sobre el caso ‘constituye delito tipificado por el Código Penal’. ‘Acosadas sexualmente y ahora también jurídicamente’”, comentan fuentes del diario español.

Acuerdo de confidencialidad de H&M. Foto: El País

“Mi padre me dijo: ‘Yo no lo firmaría”, cuenta ella. “Sería muy importante que cuando llegues lo firmes en persona”, le comunicó la abogada de H&M por teléfono. “Era tanta la presión que al final decidí no ir”, pensó la denunciante. Y no fue ni firmó. Las otras dos compañeras sí fueron a firmar el documento.

Aunque el denunciado ya no trabaja en la tienda, ni la investigación ni su salida han sido comunicadas a la comisión de igualdad, según dos fuentes sindicales. Además, oficialmente, la tienda de H&M del Paseo de Gracia, 11, de Barcelona, no reportó ningún caso de acoso, cuando sí hubo tres.

Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, de 2019, en España más de 8,2 millones de mujeres han sufrido acoso sexual en algún momento de sus vidas y el 17,3% de ellas lo ha sufrido en su entorno laboral.

H&M España no quiso responder a El País alguna pregunta en concreto. “Dado que este tipo de documentos siempre van asociados a procesos de investigación internos, no podemos facilitar más información”, contestó su departamento de comunicación al diario español.