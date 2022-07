Hombre murió apuñalado por una banda de ‘escolares armados’ mientras reparaba su vehículo

Un grupo de escolares armados con cuchillos de cocina asesinaron a un hombre que estaba al lado de un camino arreglando su ciclomotor junto con un amigo. Los delincuentes, cuyos nombres no han sido revelados al público, se dirigían a una pelea pactada con otra pandilla cuando, sin ninguna razón, apuñalaron tres veces a Peter Cairns, de 26 años.

Los menores de edad han sido encarcelados por un total combinado de 37 años por el asesinato desarrollado en Rough Park Way, en Telford, Shropshire (Inglaterra), el 11 de junio del año pasado.

El asesinato ocurrió en Rough Park Way, en Telford, Shropshire (Inglaterra). Foto: Madeley Town Council

La sentencia de los adolescentes se dictó el 15 de julio de 2022, después de que uno de los acusados se declarara culpable y los otros dos fueran declarados así luego de un juicio de nueve semanas.

“Peter era un buen hombre que recientemente había sido despedido. Como una señal de lo buen hombre que era, volvió a salir a buscar trabajo inmediatamente (…). Fue en ese momento que Peter y su amigo se enfrentaron a una banda en edad escolar, que estaba armada y se dirigía a una pelea con otra pandilla”, dijo el detective inspector Lee Holehouse, quien dirigió la investigación de la Policía de West Mercia.

“Peter era un hombre inocente; no tenía ninguna conexión con la actividad de las pandillas y no les dio a estos muchachos ningún motivo para atacarlo. Para aquellos que se deleitan con la idea de ser parte de una pandilla de este tipo, les diría esto: no hay gloria en esas actividades”, agregó.

El inspector lamentó que la familia de Peter tenga que enfrentar su perdida por el resto de sus vidas y también el hecho de que personas tan jóvenes hayan decidido desperdiciar sus vidas.

“Pasarán los que deberían ser los mejores años de sus vidas en prisión, y el resto, bajo licencia, con las restricciones que probablemente vendrán con eso”, concluyó.