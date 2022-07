Bullying: niña de 6 años quedó sin cejas tras ser rapada por sus compañeros en Argentina

Una madre denuncia que a su hija de 6 años le raparon sus cejas a la fuerza en un repudiable caso de bullying en Argentina. Los menores agresores ya han sido identificados, pero las autoridades de la escuela N°4 de Monte Gran no ha hecho nada al respecto.

“ Cómo duele ver a un hijo así… llorar por miedo, llorar por bronca, llorar porque se expresó y nadie la escuchó… ”, escribió la mamá en sus redes sociales.

La madre de la menor relató que cuando se acercó a la escuela para reclamar lo sucedido le dijeron que creían que su hija ya había venido con la ceja de esa forma. Además, la pequeña contó que su maestra enterada de lo sucedido le contestó: “Anda a sentarte”.

Por ello, la mujer pidió en reiteradas ocasiones que saquen a esos niños que siempre hacen bullying en el colegio, pero los encargados le informaron que no lo iban a hacer. “Pedí que saquen a esos nenes, pero me dijeron que no era posible porque yo les haría el mismo “bullying” en sacarlos ”, sostuvo la mujer.

“Estoy esperando a ver qué hacen, mientras tanto mi hija no va a asistir”, sostuvo la madre al aclarar que finalmente es ella quien no va a mandar más a su hija a ese colegio.

“Entró contenta y salió llorando”

Celeste Calabria, madre de la niña, contó en sus redes sociales lo que vivió su hija en esa institución. “Entró contenta y salió llorando con la cara tapada”.

Su pequeña le contó que sus compañeros la habían llevado a la “parte del colegio que están arreglando y la pusieron contra la pared”. Le pasaron la máquina de afeitar y la intimidaron para que no diga nada.

“ Yo le dije a la profesora y me dijo ‘anda a sentarte’ ”, le dijo la menor a su mamá, según contó Celeste. “Todos le dicen a la maestra que estos nenes me burlan porque me dicen gorda, me pegan y a mí y a otros compañeros nos dicen que nos sentemos”, continuó contando la niña a su madre sobre el calvario que vive todos los días.

Finalmente, la niña contó lo sucedido frente a una asistente social y otra acompañante. “Fue la voz de tantos niños que callan”, señaló Celeste.

“Estoy esperando a ver qué hacen, mientras tanto no lo dejo así, mi hija no va a asistir”, afirmó la mamá indignada. “Entre tantas pavadas que me dijeron, yo espero que se haga justicia, por Ailu y por todos los nenes”, finalizó la mujer.

¿Cómo denunciar bullying en Perú?

Si has sido o eres víctima de violencia escolar por un profesor o compañero de clase, aquí te detallamos cómo puedes denunciarlo.