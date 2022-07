La historia del bombero que evitó 57 suicidios y creó una técnica para prevenirlos

En 2005, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Sao Paulo, Diógenes Munhoz, recibió una llamada para atender un hecho que para él y su equipo era bastante común: un hombre se había subido a lo alto de una torre de transmisión de señal e intentaba suicidarse.

Según el manual que el escuadrón brasileño manejaba, el procedimiento para tratar este tipo de emergencias era “distraer a la persona y sujetarla”. En casos más extremos, se usan mangueras o tasers (arma de electrochoque) para alejar a la persona del peligro. En aquella ocasión, Munhoz pasó seis horas con el hombre en riesgo, y el desenlace fue bueno. Este hecho le dio una maravillosa idea al comandante que ya ha salvado un total de 57 vidas con el método que creó.

“Me di cuenta de que incluso si la persona desistía, no necesariamente el resultado era positivo. Nosotros, y me refiero no solo a mi equipo, sino también a los policías y profesionales que también manejan estos casos, no estábamos instruidos para preocuparnos por esa persona en profundidad . Estas salidas se trataban simplemente como una llamada más. No nos preocupábamos por lo que pasara después ”, señaló el hombre de rojo a la BBC.

La conversación que mantuvo en aquella torre con “Alcides”, como el bombero llama al hombre, cambio su visión para siempre.

“Entré en su mundo y en su historia, y empecé a comprender que tenía una vida llena de sufrimiento, de angustia y también de victorias. Después de una hora allá arriba, lo último que quería era que muriera”, remarcó.

Diógenes Munhoz exportará el curso a Portugal. Foto: UOL

Tras el hecho, el bombero acudió al Centro de Valoración de la Vida, institución pública para la prevención del suicidio, y en la que llevó asesorías sobre escucha compasiva. Luego de diez años de estudios, el comandante logró generar un curso que ahora es aplicado en los servicios de emergencia de 20 estados de Brasil.

En 40 horas de clase en una semana, se abarcan siete temas con un enfoque más amplio en salud mental: fases del enfoque de disuasión, diferencias entre tipos de intentos, prevención del suicidio, etcétera.

“He visto la cara de la muerte 57 veces, y te garantizo que no es hermosa. Es triste, gris, opaca y tenemos que estar ahí para recibir y abrazar a esa persona. Ayudar a que esta persona entienda que hay factores protectores que pueden ayudarla a seguir con su vida, y que no puede ver la luz al final del túnel simplemente porque no ha pasado la mitad del túnel”, continuó Munhoz.

La iniciativa del comandante de bomberos ha logrado cambios en el tipo de atención médica que recibían los pacientes suicidas, que antes eran atendidos por un médico general. Ahora, son derivados a los Centros de Atención Psicosocial junto con psiquiatras, y se evalúa la posibilidad de una hospitalización. Asimismo, el curso ya fue exportado a Portugal para su futura implementación en la segunda mitad de 2022.

Gracias a su idea, Munhoz ha dado diversas conferencias para explicar su creación, eventos en los que pudo ser contactado por dos de las personas a las que les salvó la vida. “Fue bastante emocionante”, concluyó el hombre de rojo.

Munhoz ha sido contactado por dos personas a las que le salvó la vida. Foto: BBC

Canales de ayuda

Si tú, algún familiar o conocido tuyo está atravesando por un momento difícil, puedes llamar gratis en Perú al 0800-4-1212 (La Voz Amiga), 105 (PNP), 116 (Bomberos) o hablar con alguien de confianza. Si estás en otro país, ingresa AQUÍ.