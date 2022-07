Mujer va a un buffet, pero le cobran el doble por ‘comer demasiado’

Una mujer ha revelado, entre risas, que le cobraron el doble en un restaurante de “todo lo que puedas comer” por hacerlo demasiado, a pesar de que aquello viola la promesa fundamental de un buffet, el cual libera de límites a los comensales que paguen el monto designado por el establecimiento.

En su cuenta de TikTok, una usuaria, de nombre ‘Poppy’, respondió a una tendencia de la red social donde se invita a las personas a compartir sus experiencias más vergonzosas relacionadas con cómo la gente percibe su peso.

Fue así que la joven de Reino Unido explicó que había asistido a comer a un buffet, pero que al ver el recibo final, se dio cuenta de que le estaban cobrando dos veces debido a su apetito.

Poppy explicó: “Una vez fui a un buffet de todo lo que puedas comer, y cuando llegó la cuenta, me di cuenta de que me habían cobrado dos veces”.

“Lo cuestioné y pregunté por qué, y dijeron que había comido demasiado”, agregó.

Posteriormente, Poppy contó que, aunque ahora se toma la situación con humor, en ese momento todo resulto un poco indignante. Fue así que, como cualquier persona que no ha quebrado ninguna normal, se negó rotundamente a pagar el exceso que se le estaba pidiendo.

Lejos de ser el único video de este tipo en TikTok, se pueden hallar cientos de respuestas a esta tendencia en la plataforma. Una persona dijo: “Entré en Victoria’s Secret y un miembro del personal se me acercó, me miró de arriba a abajo y me dijo ‘Aquí no vendemos TU talla’. Me fui y nunca volví”.

Mientras que alguien más compartió: “Mi suegra me dijo: ‘Si comes tan saludablemente, ¿por qué tienes tanto sobrepeso?’ Bueno, ahora es mi exsuegra”.