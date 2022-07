“Todo el mundo está fumando un porro ahora”: alcalde de Nueva York dice que todo “apesta” a marihuana

“La Gran Manzana apesta, sí”, dijo el alcalde de Nueva York (Estados Unidos), Eric Adams, el pasado viernes 15 de julio, cuando se le preguntó acerca de las quejas récord de olores de los neoyorquinos. “Pero no es el hedor de las calles sucias lo que le molesta, es todo el humo acre de la hierba en todas partes”, recalcó.

“Lo que más huelo en este momento es marihuana. Es como si todo el mundo estuviera fumando un porro ahora. Todo el mundo está fumando un porro ahora” , señaló Adams con una sonrisa.

Los comentarios del político se produjeron en respuesta a las preguntas de The Post sobre los disgustados residentes y trabajadores que dijeron que la ciudad olía peor que nunca este verano.

Varios habitantes de Manhattan describieron los olores desagradables como “rancios”, “retorcidos y cadavéricos” y “como un pañal usado”.

“No estoy oliendo, tal vez tengo una nariz de Nueva York”, manifestó Adams durante una conferencia de prensa afuera del ayuntamiento.

“Todo el mundo está fumando un porro ahora”, dijo Adams. Foto: New York Post

Las llamadas al 311 muestran que los reclamos por olores al aire libre están en su punto más alto después de aumentar un 54%, a 5.746 hasta el 30 de junio, en comparación con el mismo periodo en 2021, de acuerdo a un análisis del Post de datos oficiales.

Y, a pesar de una encuesta reciente de la revista Time Out, la cual clasificó a Nueva York como la segunda ciudad más sucia del mundo, Adams afirmó que las pilas de basura y las ratas que corrían salvajemente no eran tan malas, y criticó a los comerciantes por no limpiar las aceras.

Una encuesta reciente de la revista Time Out clasificó a Nueva York como la segunda ciudad más sucia del mundo. Foto: New York Post

“Creo que la ciudad se está volviendo más limpia”, dijo. “Pero los dueños de las tiendas también tienen que hacer su trabajo. Todos tienen que barrer frente a su lugar. Tienes que embolsar tu basura. Todo el mundo tiene que contribuir para hacerlo”.