Tenían que ver a su banda favorita: pareja rockera ve nacer a su hijo en pleno concierto de Metallica

Joice y Jaime Figueiró se conocieron a los 12 años, a los 14 comenzaron a salir y llevan 17 años de casados. Ambos dirigen un estudio de tatuajes en Curitiba, estado de Paraná (Brasil), y son fanáticos del rock y el metal.

Luego de tener a su primera hija, se les dificultó mucho poder hacerse tiempo para ir a la misma cantidad de conciertos a la que asistían en el pasado. En ese sentido, cuando Metallica anunció su llegada al país sudamericano, sabían que no había forma de que se perdiesen del evento. Era un sueño hecho realidad.

“Debido a la pandemia, el concierto se pospuso hasta mayo de 2022. Nos enteramos de que estaba embarazada de nuevo y dije: ‘Dios mío, tendré 39 semanas de embarazo para Metallica’ . Pensé que tendría que regalar mi entrada, pero luego escuché que habría un área especial en el estadio para mujeres embarazadas”, contó Joice para el medio The Guardian.

Su médico le dijo que si ella se sentía bien, no existiría ningún problema.

Una vez en el estadio, la experiencia los bañó por completo. No podían creer que estaban allí: tan cerca de una de sus bandas favoritas. Joice cuenta que se puso a llorar de la emoción.

Sin embargo “tan pronto como la banda subió al escenario”, comenzó a sentir contracciones. Aunque en un inicio consideró que podría manejarlo, las contracciones comenzaron a ser más intensas con el paso de los minutos.

“Tocaron mi canción favorita: ‘Whiskey in The Jar’. Luego, en la segunda mitad, las contracciones se hicieron mucho más fuertes. Jaime seguía mirándome, preocupado. Él podía ver que yo estaba sufriendo. Llamamos a los chicos de seguridad. Jaime les dijo que estaba de parto y ellos no lo podían creer. Dijeron: ‘Oh, Dios mío. ¿Viene un bebé?’”, continuó Joice.

La pareja fue transportada a una sala médica al lado del escenario. Había un médico de urgencias y un botiquín. A pesar de que los tipos de seguridad habían llamado a una ambulancia, el bebé fue más rápido, ya que llegó a este mundo en unos 10 o 15 minutos.

“Nació justo cuando Metallica estaba tocando la última canción de su bis: ‘Enter Sandman’”, recuerda la ahora madre de dos niños.

“El médico cortó su cordón umbilical y finalmente comenzó a llorar, justo cuando Metallica terminó su actuación. Los fuegos artificiales comenzaron a retumbar desde el escenario y la multitud vitoreaba. Todos empezaron a llorar. Fue un momento mágico ”.

Metallica es una de las bandas estadounidenses de thrash metal​ más populares del mundo. Foto: Instagram / @brettmurrayphotography

Pero la cereza del pastel ocurrió poco después. Su historia llegó a medios internacionales y se enteraron que la banda quería contactarse con ellos.

“Jaime puso su teléfono en altavoz y escuchamos: ‘Hola, soy James [Hetfield] de Metallica’. No podía creerlo. Dije: ‘¿En serio? Debe ser una broma. No puede ser real’. James fue muy amable. Me preguntó si estaba bien, si el bebé estaba sano. Le contamos toda la historia. Tiene tres hijos y dice que el segundo llega más rápido que el primero. En tanto, (mencionó) que el tercero aún más porque conoce la salida. Nos reímos”, concluyó.

PUEDES VER: Juez dicta que deben dejar morir a niño de 12 años en estado de coma por daño cerebral irreparable

A raíz de todo esto, la pareja decidió que el segundo nombre de Luan fuera James, en honor al vocalista de la banda.