OnlyFans: modelos desafían los canones de belleza al no rasurarse y ganan miles de dólares

Ser generadora de contenido para adultos en la plataforma OnlyFans ha probado ser un camino cuesta arriba para muchas mujeres que buscan ser aceptadas y liberadas del tabú que conlleva el trabajo sexual. Dicha labor se complica cuando las modelos no tienen intención alguna de adaptar su identidad a los canones de belleza establecidos y buscan proyectarse honestamente en redes sociales.

Para las mujeres pioneras, tener vello corporal es algo que se debe celebrar y lucir, no ocultar. Y aunque muchos puedan no estar de acuerdo, la popularidad alcanzada en sus plataformas digitales reflejan que el respaldo termina siendo mayor que el ruido de sus peores críticos.

Estas son algunas de sus representantes más populares.

Cherry, the mistress

Ella dice que publicar imágenes de su cuerpo sin rasurar no solo la ha hecho sentir plena, sino que le ha permitido generar los ingresos suficientes para vivir una vida llena de comodidades.

La modelo estadounidense se unió a la plataforma hace casi dos años, tras marcharse de casa y buscar la forma de generar los ingresos suficientes para sostenerse.

Lo más curioso es que si bien le iba bien inicialmente, el verdadero éxito comenzó cuando publicó su primer contenido con vello sin rasurar. Esto le abrió paso a ‘la bebé sin afeitar’, como ella misma se autodenomina.

“La bebé sin afeitar” cuenta que recibe mayores ganancias desde que comenzó a sentirse cómoda con su vello corporal. Foto: Instagram /@cherrythemistress.0

Ella le dijo al Daily Star lo siguiente: “Mi decisión de no querer afeitarme solo sucedió un día. Recuerdo que me preparé para una cita. Me plantaron y pensé ‘¿Sabes qué? Esto es todo, no me voy a afeitar’”.

“Me di cuenta de que eso también cambió todo para mí en lo que respecta al trabajo sexual. Ahora veo más creadores peludos, lo cual es genial”, agregó.

La joven tiene un novio, quien la apoya y se encarga de todas las tareas domésticas mientras ella trabaja entre 10 y 12 horas al día. Un trabajo extenuante que la recompensa con 10.000 dólares al mes, aproximadamente, una cifra que a veces puede llegar hasta los 15.000 dólares.

Miss Aimee

Esta modelo australiana se niega a afeitarse cualquier parte del cuerpo, entre sus piernas, axilas, barbilla, rostro y zona púbica.

La joven abandonó su trabajo en el que cuidaba a niños pequeños para perseguir una carrera como creadora de contenidos para adultos. Un proceso que la ha ayudado a sentirse mucho más cómoda consigo misma y que espera pueda hacer que otras mujeres entiendan que el cuerpo natural es algo valioso.

La joven cuidaba niños cuando decidió convertirse en trabajadora sexual mediante la plataforma virtual OnlyFans. Foto: composición LR / Instagram: @aimeeinghigher

“Había niños que cuidaba, familiares y extraños en línea que hacían comentarios sobre el crecimiento de mi vello corporal y me decían que necesitaba afeitarme porque ‘eres una señorita, no seas repugnante, no quiero ver eso’”, señaló.

Además, dijo: “Me niego a aceptar que existir como una mujer con vello corporal me haga antipática, sucia o cualquier otra etiqueta que las empresas me quieran poner”.

Fenella Fox

Esta mujer celebra tener un aspecto “totalmente natural” y afirma que sus ingresos mensuales pasaron de menos de 1.100 dólares a más de 7.000 dólares cuando dejó de afeitarse.

“He sido creadora de contenidos durante 10 años y ahora veo axilas peludas más que nunca. No solo estamos viendo más y más axilas peludas en las redes sociales, sino que también lo estamos viendo en el contenido adulto”.

Como era de esperarse, esto ha hecho que una buena cantidad de ‘trolls’ en línea y en la vida real arremetan contra ella, pero poco a poco ha aprendido a ignorarlos.

Ella recordó: “Una vez estuve en una fiesta, en una casa de Londres, donde una pequeña multitud de personas se quedaron boquiabiertos al ver que mis piernas estaban sin afeitar”.

La modelo de OnlyFans Fenella Fox, no se afeita y celebra el vello corporal en las mujeres. Foto: Instagram / Fenella Fox

Camille Alexander

En un caso mucho más extremo, esta modelo de OnlyFans revela que uno de sus seguidores llegó a ofrecerle dinero por su vello púbico. Una oferta que consideró inofensiva, y que de alguna manera confirmó aquello que la hizo dejar Francia por el Reino Unido: la idea de que allí las mujeres peludas eran más aceptadas.

“Este tipo me compraba muchas cosas todo el tiempo. Me decía ‘¿puedes enviarme tu cepillo para el cabello con tu cabello en él?’ o ‘la próxima vez que tengas un corte de vello púbico, ¿puedes enviarme eso?’”, dijo.

Camille Alexander no se averguenza de ganarse la vida haciendo alarde de sus partes peludas en OnlyFans. instagram / @pansyisinsane

PUEDES VER: Voleibolista brasileña asegura que gana 50 veces más en OnlyFans que jugando profesionalmente

“Una vez también pidió unas bragas y le cobré 355 dólares por eso”, rememoró.

Camille considera injusto que la sociedad espere que las mujeres no tengan vello, pues “no es sucio” ni “algo de lo que avergonzarse”.