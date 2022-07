Se hizo más de 40 cirugías para ser como Kim Kardashian y ahora se arrepiente

Cada vez son más las personas que deciden someterse a operaciones de cirugía plástica para mejorar o corregir algún aspecto de su físico. Sin embargo, la obsesión por estas puede derivar en un problema realmente serio como padecer de un trastorno dismórfico corporal.

Como es el caso de Jennifer Pamplona, una modelo brasileña, que se sometió a más de 40 cirugías plásticas para parecerse a la empresaria millonaria Kim Kardashian. Su proceso de transformación comenzó a la edad de 17 años y, hasta el momento, ha gastado más de 600.000 dólares.

A sus 29 años, la joven reveló al programa “Al rojo vivo” que se arrepiente de haberse operado para parecerse a otra persona. Además, contó qué fue lo que la llevó cambiar su físico.

“Yo comencé mis cirugías plásticas cuando tenía 17 años, cuando me puse la primera silicona. Yo percibí que todo el mundo me estaba llamando Kardashian, los medios de comunicación comenzaron a llamarme Kim Kardashian. Ahí yo dije: ‘Bueno, quieren llamarme Kardashian, ok, perfecto, es la manera de ser famosa’ y comencé a entrar dentro del personaje”, explicó la joven.

Sin embargo, luego de tantas operaciones, con las que no logró un real parecido con Kim, Pamplona ha decidido revertir los cambios y para eso cuenta con un presupuesto de 120.000 dólares.

Al parecer, la brasileña padecer de fuertes dolores por los implantes en su cuerpo y, además, habría sido diagnosticada con dismorfia corporal.

“Descubrí que era adicta a la cirugía y no era feliz, me ponía relleno en la cara como si estuviera en el supermercado”, admitió. “Era una adicción y entré en un ciclo de cirugía igual a fama y dinero, simplemente perdí el control de todo. Pasé por muchos momentos difíciles”, señaló Jennifer.

¿Qué es el trastorno dismórfico social?

“El trastorno dismórfico social es cuando la sociedad nos vende un modelo de imagen de belleza corporal y entonces todos lo compramos. Esto se está viendo y en este caso lleva a la persona a buscar ese ideal de belleza. No se ven en el espejo adecuadamente”, explicó la doctora Christina Balinoti al espacio de televisión de Telemundo.