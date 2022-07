Vagina estrecha: ¿existe y da mayor placer sexual?

Existe la mala práctica sexual de valorar más el tamaño de los genitales que otros factores que realmente influyen en el placer sexual. En el caso de la vagina, es conocido el mito de que mientras más estrecha esté, habrá mayor satisfacción; sin embargo, no es así.

No todas las vaginas son iguales; de hecho, el canal vaginal puede variar su tamaño entre siete a 11 centímetros. Para conocer más detalles de la estrechez vaginal, la ginecóloga Corina Hidalgo y la sexóloga Norma Bejarano hablan sobre el tema.

¿Qué es la vagina estrecha?

Primero hay que destacar que la vagina es un conducto que tiene mucha elasticidad. Los músculos que están alrededor de nuestro suelo pélvico es lo que nos dará estrechez o rigidez. Por ejemplo, cuando hay excitación los músculos se relajan y cuando no lo hay se contraen. Cabe resaltar que esta anatomía cambiará mientras se va envejeciendo.

Foto: Dr. Juan Monreal

La ginecóloga Corina detalla que cuando se habla de vagina estrecha, primero la mujer debe expresar qué siente como estrechez en la vagina, a nivel del introito (el agujero por el cual empezamos a tener relaciones vaginales).

“Hay ciertas enfermedades que pueden generar estrechez vaginal. Primero, es importante identificar si tú antes podías tener relaciones sexuales y luego no. Por ejemplo, una causa puede ser la enfermedad de liquen. Esta genera mucho dolor, amputación de labios menores, aplanamiento del clítoris e infecciones vaginales”, señaló Corina Hidalgo.

La especialista manifestó, a la vez, que otra razón de la estrechez es la atrofia vaginal producto de la menopausia o el posparto. Esta da la sensación de que la vagina está más estrecha y hay cambios en la lubricación.

También hay una serie de síntomas relacionados con el vaginismo. Esto puede tener causas orgánicas como una mala sutura al momento del parto, y también causas psicológicas como una violación.

¿Cuál es la diferencia entre vaginismo y vagina estrecha?

Muchas veces se confunde al vaginismo con la vagina estrecha; sin embargo, son términos distintos. El vaginismo engloba a la estrechez vaginal.

“En sí, el vaginismo es el término médico que utilizamos para los problemas que tengan que ver con la penetración. Para ello, tenemos que evaluar por qué se da la contracción muscular del suelo pélvico y hay que descartar si es psicológico o anatómico”, sostuvo Hidalgo.

Por otro lado, la sexóloga Norma Bejarano mencionó que el vaginismo tiene de un 97% a 99% de causas psicológicas, y es ahí cuando interviene la sexología para analizar antecedentes de por qué ha habido este problema.

“Lo que sucede en mayoría es que las mujeres tienen la erotofobia y esta puede ser causada por el miedo a la penetración, sentimientos de culpa cuando la educación ha sido muy represiva, miedo al embarazo, traumas sexuales, conflictos de pareja y miedo a las enfermedades de transmisión sexual”, argumentó Bejarano

¿Existe tratamiento para el vaginismo y la vagina estrecha?

Este problema tiene tratamiento; en el caso de ser psicológico, la sexóloga Norma aseveró que el 97% de los casos se cura. Si se trata de un problema físico como la estrechez, la ginecóloga Corina dijo que esa persona no va a tener esa enfermedad por siempre, ya que se puede acceder a tratamientos como los siguientes:

Cirugía: se puede practicar una dependiendo qué es lo que se diagnostique

Bótox: se puede aplicar este líquido a nivel de los músculos pélvicos para relajar

Dilatadores vaginales: son como los dildos que vienen por tamaños para que la mujer practique la penetración.

¿Qué causa el verdadero placer vaginal?

En primer lugar, hay que indicar que el tener una vagina estrecha no es sinónimo de placer ; lo que realmente da placer vaginal es la compatibilidad vaginal, porque la vagina es elástica en sí.

“Hay mujeres que tienen vaginas estrechas y no tienen placer. En cambio, hay mujeres que tienen una vagina amplia y su placer sexual es muy bueno. Por eso va a depender de la compatibilidad vaginal que tengas con tu pareja. Hay gente que es muy suertuda, que tiene una pareja con el tamaño perfecto para ella”, refirió la ginecóloga.

Y aunque tú y tu pareja no tengan compatibilidad genital, esto no significa que deban terminar. Hidalgo acotó que para todo hay solución; si tiene una vagina estrecha o amplia se puede acceder a la cirugía, siempre y cuando la persona con vulva califique para este procedimiento.

Ante esto, la sexóloga Norma agregó que no necesariamente la razón de la incompatibilidad es por el tamaño del pene, sino también por la tonificación pélvica vaginal, “para saber hasta que punto podemos aceptar un pene más corto o más largo”

“Si bien la vagina tiene la capacidad de tener placer, también depende de lo que haya en la mente para sentir placer. Este es un aspecto netamente subjetivo, porque el sexo debe sentirse satisfactorio y no presentar molestias físicas” , comentó Bejarano.

Por otro lado, la sexóloga resaltó que el placer también va a depender del consentimiento, estimulación, precaución al embarazo, buena información de la sexualidad y no hay que olvidar que el coito no es lo principal. Se puede generar otras sensaciones placenteras como masajes eróticos, sexo oral, caricias, roces, besos, probar otras posturas sexuales, etc.