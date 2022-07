La Influencer Chloe Fountain quedó atónita cuando llegó a casa y encontró a un grupo de hombres haciendo labores de construcción en su cocina, a pesar de no haber solicitado ningún servicio. La mujer contó en sus redes sociales que esta no es la primera vez que algo así le sucede, pues el año pasado otro equipo de trabajadores remodeló su jardín por error.

Chloe compartió lo sucedido en sus redes sociales y dijo: “¿Por qué sigue sucediendo esto? Los trabajadores volvieron a la casa equivocada”.

En el video, la TikToker abre la puerta de su domicilio, topándose con una larga alfombra roja en el pasillo. Mira a su alrededor, extrañada, hasta que finalmente se topa con cuatro albañiles perforando las encimeras de su cocina.

“¡Oye, te has equivocado de casa!”, grita la mujer, pero no pueden escucharla por el fuerte ruido de perforación.

“Uno de los muchachos está hablando con su jefe. Supongo que ahora tengo granito (en la cocina). Me dieron una factura que no les voy a mostrar, pero que sepan que si la pagué. ¡Me encanta! Me encantan los errores”, exclamó.

PUEDES VER: Criminales armados intentan robar una casa y terminan corriendo por sus vidas tras disparos del dueño

Chloe contó que sus viejas encimeras eran viejas pizarras de madera. Dice no haber tenido problemas con ellas, por lo que no planeaba cambiarlas, pero ahora que se vio forzada a pagar por una actualización, no le molesta el cambio.

Sin embargo, muchos de sus seguidores dudaron que se tratara de un error (sobre todo porque esta es la segunda vez que algo así le pasa), por lo que ella desacreditó los rumores y le dijo a Daily Star: “Donde yo vivo, todas las casas tienen exactamente el mismo diseño”.

“Estaba de compras y no cierro la puerta con llave. Vivo en un pequeño pueblo en la frontera con Detroit, súper seguro”, agregó, y remarcó que los trabajadores que se confundieron la última vez pertenecían a otra empresa.