Las cámaras de seguridad de un bar gay captaron a un grupo de personas haciendo una especie de ‘ritual’ frente a la entrada. Lo que parece un accionar extraño inició una crítica en redes sociales y decenas de usuarios denunciaron los actos homofóbicos.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Mendoza, en Argentina. A plena luz del día, un grupo de personas llegó hasta el local llamado Queen Disco, pero se detienen antes de entrar, levantan las manos y comienzan a alzar la voz.

Este ‘ritual’ consistió en lanzar oraciones al aire, mientras que otra persona caminaba de extremo a extremo del lugar para rociar lo que se piensa que es agua bendita. El material audiovisual fue difundido por medios locales como Purmamarca Diario Digital, MDZ y Milenio.

Ana Laura, la dueña del establecimiento del local que abre diariamente en horario nocturno, se comunicó con un medio y mencionó que los individuos fuera de su negocio eran adultos mayores.

“Yo no estaba presente, pero me avisaron los vecinos que de repente llegaron dos autos con personas de entre 65 y 70 años. Eran cinco mujeres y un hombre, que se colocaron con las manos en alto y comenzaron a hacer gestos, rezos y oraciones”, indicó.

Denuncia de homofobia contra los religiosos

La propietaria explicó que, luego de ver las imágenes, acudió a la Policía para registrar una denuncia.

“La verdad es que yo he acudido a la justicia. Ya no tolero posturas religiosas que nos toman como enfermos. Soy una mujer absolutamente respetuosa. Uno puede no estar de acuerdo con el estilo de vida de otro, pero el respeto es la base de todo”, señaló.

Finalmente, recalcó que no se tomen estos actos como burla o algo pasajero, ya que los considera graves casos de homofobia.