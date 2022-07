Un adolescente insultó en un video por medio de su cuenta de TikTok a ‘El Mencho’, el hombre más buscado y jefe del cartel de drogas más letal de México. No obstante, ahora, el muchacho se ha visto obligado a disculparse por miedo a ser asesinado.

El joven lanzó varias ofensas contra Nemesio ‘El Mencho’ Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , como respuesta a un seguidor que le pidió retar al criminal. “Te reto a que lo retes a ‘Mencho’”, decía el desafío. La cuenta que hizo la publicación ofensiva hacia el narcotraficante mexicano llevaba como nombre de usuario @iluminatti6 y desde entonces se ha mantenido en privada.

Aunque es considerado por la mayoría como el segundo cártel más poderoso de México (superado por el Cártel de Sinaloa), el CJNG es el más peligroso. Es conocido por su propensión a la violencia extrema y por perseguir a las personas que lo agravian en línea.

Líder del CJNG El Mencho es el hombre más buscado de México. Foto: Departamento de Estado de EE.UU.

En el primer clip de TikTok, el individuo apareció descansando en un poste de luz mientras se dirigía al capo de la droga. Según una traducción publicada en la página de Reddit r/NarcoFootage, el adolescente exclamó: “Escucha bien, hijo de p****. ‘El Mencho’ puede chuparme la v****”.

“No duermo como ‘El pirata’ o ‘El chanito de Culiacán’”, mencionó luego al hacer referencia a Juan Luis Lagunas Rosales, un youtuber mexicano de 17 años que fue asesinado a tiros en 2017 después de insultar a ‘El Mencho’ en un video similar.

El joven continuó: “Soy inmortal, intocable, hice un pacto con el diablo. Vine a darte fuego, ‘Mencho’. No tengo miedo de decir esto. Lo diré sin la cámara aquí mismo, ‘Mencho’ puede chuparme la v****”.

El CJNG es considerado el cartel de la droga más peligroso de México. Foto: DailyStar

En un segundo video de TikTok publicado días más tarde, el joven dijo: “Perdón por lo que dije, no estaba bien, no estaba consciente de lo que estaba diciendo. Estuvo mal, ese día amanecí estúpido. No miré las consecuencias, lo hice por los seguidores, pido perdón”.

“Tú y tu familia son muy queridos. ‘Mencho’ no me mates, tengo una familia igual que tú. Te pido disculpas, todos cometemos errores. Tengo problemas psicológicos, señor, solo recuerde que nos agrada”, agregó.

Juan Lagunas tenía unos 300.000 seguidores en Instagram cuando grabó su video insultando a ‘El Mencho’ en 2017. Le dispararon de 15 a 18 veces poco después de que se publicara que estaba de fiesta con unos amigos en Jalisco.