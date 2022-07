Mujer denuncia discriminación en discoteca: “No me dejaron entrar por mi panza”

Era el día de su cumpleaños y Micaela quería festejarlo con sus amigos en una reconocida discoteca de Punta Carrasco, en Argentina. Sin embargo, al momento de querer ingresar, sufrió un desagradable desplante que arruinó toda su celebración.

La mujer que controlaba los ingresos le dijo que no podía entrar porque “estaba embarazada” . La cumpleañera estuvo afuera del local al menos 15 minutos, hasta que su grupo de amigos insistió y la dejaron entrar. “No queremos que esto siga pasando”.

“Entré llorando”

Micaela, de 22 años, decidió exponer el desagradable momento que vivió para que se tome conciencia de lo que sucede en algunos lugares nocturnos.

“Yo fui la única que ingresó caminando de nuestro grupo, junto con una amiga, porque teníamos la mesa reservada”, relató en diálogo con Arriba Argentinos (eltrece), sobre lo sucedido en el boliche Bayside. “ La mujer vigilante que estaba en la puerta me revisó, me tocó la panza y me dijo que yo no podía ingresar porque estaba embarazada ”, explicó.

“Lo tomé bastante mal, le pregunté si era en serio. Además, creo que cualquier persona embarazada puede ingresar a un boliche”, consideró Micaela. Además, insistió en que la persona de seguridad nunca le preguntó si estaba embarazada o no. “Me hizo muchísimas preguntas y me pidió el DNI, me consultó como si desconfiara que fuera mío”, agregó.

Mira el video:

Tras insistencia de sus amigos, a Micaela la dejaron ingresar después de varios minutos. “Entré llorando al boliche. Había mucha gente esperando a que yo ingresara, porque si no, no podía entrar a ninguno de los que estaban en mi mesa. Mi noche de cumpleaños no fue como la quería”, contó.

Tras exponer su caso en Instagram, Micaela se enteró que “ esta persona hace siempre esas cosas, hubo muchos casos . Recibimos un montón de mensajes de chicas que fueron víctimas de discriminación”, dijo.

“No solo me trató mal, sino que me prohibió el ingreso por tener panza, por ser un cuerpo diferente al de los demás, solo por el simple hecho de ser diferente”, agregó.

Micaela contó su mala experiencia en Instagram y recibió mucho apoyo de mujeres que se sintieron identificadas con ella. Foto: captura-TN

Discoteca pidió disculpas

“Después de que lo expusimos, desde el boliche se comunicaron para pedir disculpas. Su respuesta fue esa invitarme otro fin de semana a modo de compensación, por lo que pasó”, aseguró Micaela, quien este martes presentaría una denuncia formal.