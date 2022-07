Joven se hace la vasectomía en secreto: su novia se embaraza y él sospecha de su mejor amigo

Un tiktoker identificado como David Blanco Blake aseguró en sus redes sociales que su última pareja le reveló que estaba embarazada sin saber que él ya se había hecho la vasectomía. A pesar de haber confirmado la infidelidad, afirma que la mujer ha intentado retomar la relación en más de una ocasión y que incluso ha “frustrado” sus intentos de estar con otras personas durante los últimos nueve años.

David, quien también es sexólogo y suele dar consejos a sus seguidores en la plataforma de videos, aprovechó una tendencia de TikTok para contar la increíble historia de su última relación y las consecuencias que ha tenido en su vida hasta el día de hoy.

David dijo que estuvo con esta mujer desde la preparatoria. Tiempo después, cuando se mudaron juntos, pasaron por un embarazo psicológico (sugestión que te genera los síntomas del embarazo, sin que lo estés realmente) y tras este suceso, él decidió hacerse la vasectomía.

“Tú dices ‘la neta no quiero tener hijos, ahorita no, nunca me he visto con niños’, y te haces una vasectomía, y por cosas del destino nunca le dices que te hiciste la vasectomía, por cosas de agenda, por lo que tú quieras”, cuenta David en el video que ya cuenta con casi 3 millones de reproducciones.

Grande fue su sorpresa cuando, varios meses después, su expareja se acerca y le dice que está embarazada, de nuevo.

“Y tú dices ‘ah, seguramente otro embarazo psicológico’, se hace otra prueba de sangre y sí, sí estaba embarazada”, relata. “Obviamente, ella no sabe que tú tenías la vasectomía y le preguntas algo histérico ‘¿de quién es?’, no te dice, pero después te enteras de que era de tu mejor amigo “, agregó.

David cuenta que se mudó de Córdoba a Puebla para no saber nada de ella, pero que incluso con la distancia que los separa, casi todos los años le escribe para decirle que, si él quiere, sus hijos (porque ahora son dos) podrían ser suyos también.

“No vuelves a tener novia desde ese día, ya casi cumples nueve años soltero, porque cada vez que quieres salir con alguien, ella busca la manera de arruinarlo y hacer muchas mamadas que las mujeres prefieren ahorrarse y te dejan”, concluye el influencer.

Tras esto, David Blanco ganó más de medio millón de likes y cerca de 7.200 comentarios en el popular video.