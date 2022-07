De conjuntivitis a ceguera: mujer pierde la vista porque un parásito se comió sus córneas

Débora Benjamín, de 39 años de edad y oriunda de Argentina, empezó padeciendo una conjuntivitis y ahora ha terminado perdiendo la vista. Esto ocurrió debido a que un parásito ingresó a su organismo y perjudicó directamente sus córneas.

Como se sabe, un parásito necesita un lugar para poder entrar al cuerpo de un ser vivo. En este caso, accedió a través de la herida de uno de sus ojos. “Tenía un lugar de absceso, que era una úlcera corneal en el ojo derecho”, narró la mujer. “Este parásito está en el agua. Se ve que me lavé la cara y fue a mis ojos”, contó Benjamín a los medios locales.

Al inicio, Benjamín presentaba molestias, por lo que decidió recurrir a los médicos, los cuales se percataron de que su caso era grave. “Tuve una infección muy grande porque se me hizo una conjuntivitis. Pasó de un ojo al otro y ahí se afectaron los dos. Me dieron medicamentos, eran cada 8 horas”, explicó la mujer.

Según el medio argentino Clarín, a pesar de que la paciente tomó sus medicamentos recetados por los especialistas, estos no le hacían efecto y el dolor que presentaba en los ojos era cada vez más fuerte.

El dolor era tan intenso que tuvo que echarse unas gotas en los ojos. En un principio funcionó, aliviando el malestar, pero poco a poco perdía el sentido de la vista. “Al final fueron las gotas lo que me hicieron mal, me quemaron las células madre y perjudicaron gran parte”, expresó Benjamín.

Es por ello que las córneas de la fémina se vieron comprometidas, por lo que la única solución era el trasplante, pero lamentablemente no resultó: “Me hicieron cinco trasplantes. Me duraban solo una semana y después las córneas se ponían opacas, después más blancas, después bultos, y ahora ya no distingo colores”, lamentó.

Finalmente, la única posibilidad que le queda a esta mujer es una prótesis, ya que el trasplante de córneas es rechazado por su cuerpo. La cuestión de esta solución es su gran costo. “La operación con el trasplante sale a 25.000 dólares más IVA. Ayudame a ver. Tengo una niña de dos años que no conozco y dos adolescentes que hace años no veo”, manifestó. Es por ello que Benjamín espera la cooperación de los pobladores de su localidad para recaudar el dinero y así recuperar su visión.