Trabajadores ilegales de los ricos y famosos viven en campamentos miserables de inmigrantes

Los inmigrantes ilegales que cortan el césped y pintan las mansiones de los ricos residentes de los Hamptons, Long Island en el estado de Nueva York (Estados Unidos), se ven obligados a vivir en chozas escondidas en el bosque debido al altísimo costo de residir en el patio de recreo de verano de celebridades como Jerry Seinfeld, Billy Joel y Jay- Z y Beyoncé, según una investigación de The Post.

Existen campamentos bastante pobres alrededor de la elegante ciudad de Southampton, incluso justo al lado de la carretera principal y en el pueblo costero de Westhampton Beach.

“Trabajo para gente muy rica en los Hamptons, pero no puedo pagar un lugar para vivir”, se lamentó Juan Antonio Morales, de 40 años. “Me pagan muy poco y un apartamento cuesta demasiado dinero” .

The Post encontró al nativo de Guatemala tirado en un asiento roto en una zona boscosa detrás de una gasolinera abandonada. Suele dormir en una choza improvisada cubierta con una lona con otros migrantes, pero usa un trozo de alfombra que cuelga sobre una línea entre dos árboles como refugio y se baña en una gasolinera. “Trabajo en casas grandes que son muy hermosas”, manifestó.

Morales, quien ha estado en EE. UU. por 15 años, y otros trabajadores entrevistados por The Post señalaron que no tenían idea de quién era el dueño de las propiedades donde trabajan. Tiene una esposa y dos hijos en Guatemala, cuenta que generalmente lo contratan dos días a la semana y gana alrededor de $200 por día. “Todos los días es suerte si trabajo. Tal vez en Guatemala conseguiría más trabajo, pero no tengo suficiente dinero para llegar a casa”.

Nely López, de 38 años, una paisajista que también es de Guatemala, dijo que puede dormir gratis en un sofá en un apartamento de East Hampton, pero prefiere vivir a tiempo parcial en un campamento detrás de la Iglesia del Evangelio Completo de Southampton en la Ruta 27. “Duermo sobre cartón aquí en el bosque al menos tres noches a la semana”, narró López a The Post.

Juan Antonio Morales, jornalero, vive detrás de una gasolinera abandonada en West Hampton. Foto: New York Post

Los bosques donde se ubican los campamentos son tan densos, y los campamentos tan apartados, que los trabajadores se sienten libres de dejar sus pertenencias allí, incluso escondiendo costosos equipos de jardinería.

“Me gustan los Hamptons”, dijo Julio Cardona Fuentes, de 54 años. “Es un lugar seguro para vivir y no hay problemas con la migración o la policía”.

Un campamento cuenta con una fogata rodeada de sillas desechadas. Una gran lona cubre la sala de estar, que está rodeada de chozas improvisadas llenas de colchones y camas toscamente talladas. “Todos tenemos un problema con la bebida, pero aquí no hay drogas, solo cervezas y cigarrillos”, mencionó el pintor Jorge Mendosa, de 34 años. “No somos un peligro para nadie”.

Un hombre duerme detrás de una gasolinera abandonada en West Hampton. Foto: New York Post

La residente de Westhampton Beach, Gina Webster, cuya casa en Mill Road está cerca de un bosque que esconde un campamento, dijo que la situación era un secreto a voces entre los residentes.

“A la gente le gusta fingir que la falta de vivienda no existe en la burbuja de los Hamptons. Son los Hamptons y nos gusta pretender que los problemas de la vida real no existen aquí”, dice Gina.

La Sociedad de Ayuda Legal del Condado de Suffolk denunció su situación de vida como trágica.

“Es una tragedia absoluta que tengamos personas trabajadoras que laboran incansablemente para mejorar las vidas de todos los que viven aquí pero que no pueden pagar un lugar seguro para descansar”, expresó Bryan Browns, director de operaciones legales de la organización.

Dan O’Shea, que dirige el programa de extensión para personas sin hogar de Maureen’s Haven en Riverhead, dijo que “la mayoría de las comunidades” en el East End de Long Island tienen “personas que viven en los bosques que no tienen otro lugar donde vivir. Estás acostumbrado a ver a una persona sin hogar empujando un carrito de compras en una calle de la ciudad”.