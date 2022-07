Bombardeo ruso a edificio causa 15 civiles muertos

AFP y EFE

Las fuerzas rusas intensificaron el domingo los bombardeos en el este de Ucrania, donde al menos 15 personas murieron tras el impacto de un misil contra un edificio residencial en Chasiv Yar, según las autoridades ucranianas.

El bombardeo se produjo durante la noche en esta pequeña ciudad de 12.000 habitantes al sureste de Kramatorsk. Los servicios de rescate afirman que todavía hay 24 personas bajo los escombros, de donde ya salvaron a cinco.

El edificio de cuatro plantas recibió el impacto de un misil ruso Uragan, explicó a través de Telegram Pavlo Kyrylenko, gobernador de la región de Donetsk, donde se sitúa la ciudad.

Periodistas de la AFP que llegaron al lugar poco después del ataque vieron una parte del edificio destruida y a los rescatistas apartando escombros con la ayuda de una pala excavadora.

“Estaba en el dormitorio cuando todo empezó a temblar. Me salvé porque la onda expansiva me propulsó hasta el baño”, contó una vecina que no quiso dar su nombre a los reporteros.

¿Objetivos civiles?

Hasta ahora 591 civiles murieron y 1.548 resultaron heridos en la región de Donetsk desde el comienzo de la invasión rusa el 24 de febrero, dijo Kyrylenko, quien el viernes afirmó que Moscú preparaba “nuevas acciones” en el este.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó el sábado a Moscú de atacar “deliberada e intencionalmente objetivos civiles, casas, personas”.

Zelenski alabó los esfuerzos del Ejército ucraniano, que “resiste” y “repele los ataques”. “Pero aún queda mucho por hacer para que las pérdidas rusas causen realmente” una pausa en los combates y una “retirada de nuestro suelo ucraniano”, dijo.

Víctima. Brigadas de bomberos llevan un cadáver. Foto: AFP

Las autoridades locales ucranianas acusaron al Ejército ruso de incendiar campos de cultivo para arrasar las cosechas. Kiev acusa a Rusia de robar sus cosechas de trigo en las regiones ocupadas y venderlas de manera ilegal en el mercado internacional.

En Járkov, la segunda ciudad más poblada del país, el gobernador Oleg Synegubov anunció en Telegram que ataques con misiles contra un “centro educativo” y una casa dejaron un herido.

Entre tanto, el portavoz del mando militar ruso, teniente general Igor Konashenkov, informó que el Ejército ruso se centra en la destrucción del armamento occidental en Ucrania, donde atacó ayer otros dos hangares con obuses estadounidenses Howitzer y más de mil proyectiles para estas piezas de artillería.

También se supo de los esfuerzos de la diplomacia estadounidense y china con el fin de aliviar tensiones y ayudar, de ser posible, a aliviar las tensiones en el este de Europa.

También combaten a los medios

El sitio web del periódico alemán Die Welt fue bloqueado en Rusia a pedido de la Fiscalía, informaron el domingo las agencias de prensa rusas. Die Welt se suma a la lista de sitios bloqueados por el regulador ruso de telecomunicaciones y medios Roskomnadzor.

La página del periódico ya no podía abrirse en teléfonos y ordenadores en territorio ruso. Desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, el diario alemán comenzó a publicar contenidos en ruso.

La mayoría de la información independiente ha sido reprimida en Rusia.